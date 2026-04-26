Reggio Calabria, camionista non rispetta l’alt del posto di blocco e tenta la fuga: raggiunto e denunciato per resistenze e minacce

Nel giorni scorsi la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato per resistenza e minaccia aggravata un conducente di un mezzo pesante. Lo stesso, dopo essere stato intimato da una pattuglia ad arrestare il veicolo per motivi di pubblica sicurezza ( era in corso un complesso intervento dei Vigili del Fuoco), ha proseguito la marcia rischiando di investire gli agenti. Raggiunto successivamente da altre pattuglie chiamate in ausilio, ha tentato un’ulteriore fuga senza successo. Dopo alcune fasi concitate infatti, è stato fermato e compiutamente identificato. Durante il controllo ha continuato a minacciare il personale. Al soggetto, di anni 49, originario di Rosarno ma domiciliato in c.da Arghillà, espletate le formalità di rito, sono stati contestati i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i medesimi delitti. Il procedimento si trova in fase di indagine preliminare e a carico dell’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.