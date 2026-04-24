Reggio Calabria, auto bruciate e abbandonate a San Sperato: allarme ambientale e sanitario | FOTO

“Gentile redazione, con la presente desideriamo portare alla Vostra attenzione una situazione di grave degrado ambientale e potenziale rischio sanitario nel quartiere di San Sperato a ridosso della Parrocchia, che meriterebbe visibilità e un tempestivo intervento da parte delle autorità competenti. Da diversi mesi, due automezzi incendiati giacciono abbandonati nell’area, senza che sia stata effettuata alcuna operazione di rimozione o bonifica. I veicoli, completamente distrutti dalle fiamme, continuano a emanare odori nauseabondi e persistenti, riconducibili con ogni probabilità alla presenza di residui tossici derivanti dalla combustione. La situazione è aggravata dal fatto che i detriti, esposti agli agenti atmosferici, vengono progressivamente dispersi nell’ambiente circostante a causa del vento e delle piogge, con possibili conseguenze sulla qualità dell’aria e del suolo”. E’ questa la segnalazione di un gruppo di residenti di San Sperato, zona collinare di Reggio Calabria.

“Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato da una piccola colonia di gatti randagi che ha trovato rifugio all’interno dei mezzi bruciati. Gli animali, a contatto continuo con tali residui, hanno assunto una colorazione grigiastra anomala, segno evidente di esposizione a sostanze contaminanti. Tale situazione rappresenta un serio rischio per la salute pubblica e per il benessere animale, oltre a costituire un evidente problema di degrado urbano. Riteniamo fondamentale che questa vicenda venga portata all’attenzione dell’opinione pubblica affinché si solleciti un intervento urgente per:

la rimozione e lo smaltimento in sicurezza dei veicoli;

la bonifica dell’area;

la verifica delle condizioni sanitarie degli animali presenti.

Confidando nella Vostra sensibilità verso tematiche di interesse collettivo, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e auspichiamo un Vostro interessamento”.