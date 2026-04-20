Reggio Calabria, approvazione del regolamento sugli incentivi economici: la soddisfazione della FP Cgil

La Funzione Pubblica Cgil di Reggio Calabria e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) della Città Metropolitana “accolgono con soddisfazione l’approvazione definitiva dell’accordo per i criteri di riparto per l’erogazione degli incentivi economici destinati al personale impiegato nelle funzioni tecniche nelle procedure svolte su delega di altri Enti. Si tratta di un traguardo importante, frutto di un lungo e proficuo confronto sindacale, che finalmente valorizza le professionalità interne all’Ente, garantendo la giusta remunerazione per carichi di lavoro aggiuntivi e per le elevate competenze espresse”.

Allo stesso modo, la Fp Cgil esprime “parere favorevole all’introduzione della turnazione per il personale in servizio presso l’autoparco dell’Ente. Questa misura, da tempo attesa, permetterà una migliore organizzazione del lavoro, coniugando le necessità operative dell’Amministrazione con il diritto dei lavoratori a una più equilibrata conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro”.

La Fp Cgil e le Rsu ribadiscono la “necessità di imprimere un’immediata accelerazione per la conclusione delle progressioni verticali in deroga, strumento fondamentale per il riconoscimento del merito e della professionalità acquisita dai dipendenti nel corso degli anni; l’adeguamento dell’importo dei buoni pasto, sfruttando l’opportunità della defiscalizzazione fino alla soglia di 10 euro, così come già previsto dall’ultima Legge Finanziaria, per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori; l’immediata adozione del Regolamento per il welfare integrativo, per garantire i rimborsi annuali relativi alle spese di carattere sociale sostenute dai dipendenti”.

Infine, la Fp Cgil e le Rsu auspicano fortemente che “il Regolamento generale per gli incentivi tecnici la cui istruttoria tecnica è stata positivamente completata a seguito di un confronto tra dipendenti e dirigenti ed attualmente all’attenzione della Direzione Generale, venga portato all’attenzione della Delegazione Trattante già a partire dalla prossima riunione dell’organismo di contrattazione sindacale”.