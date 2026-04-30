Reggio Calabria, al Castello Aragonese lo spettacolo “Ecuba. Il Sogno”

A Reggio Calabria la Festa dei Lavoratori si celebra con uno spettacolo intenso e necessario tra memoria, guerra e resistenza femminile. Prosegue, infatti, il progetto Due Sponde Mille Racconti, che continua a costruire ponti culturali tra territori, linguaggi e comunità, con uno degli appuntamenti più intensi e significativi: “Ecuba. Il Sogno”, produzione Adexo Arti Creative, in scena il 1° maggio 2026 ore 19:00 al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, scritto da Katia Colica e diretto da Basilio Musolino, vede in scena Daniela D’Agostino, con le musiche originali di Antonio Aprile e la partecipazione dello speaker Pasquale Zumbo. Per l’occasione, coadiuvata da Action Aid e il progetto SWEETIE, sarà presente una rappresentanza di donne ucraine con l’associazione S.Me.Re.Ca APS, attiva nella comunità locale e spesso impegnata in iniziative culturali e di supporto in collaborazione con altre realtà ucraine in Italia.

“Ecuba. Il Sogno” nasce come una potente riflessione sul dolore della guerra

“Ecuba. Il Sogno” nasce come una potente riflessione sul dolore della guerra, sulla memoria e sulla sopravvivenza, intrecciando il mito classico di Ecuba con le ferite profondamente contemporanee del conflitto e dell’esilio. Una narrazione che attraversa il tempo e restituisce voce a tutte le donne che hanno vissuto la perdita, la fuga forzata e la necessità di ricominciare. La figura di Ecuba diventa così simbolo universale della guerra vissuta al femminile: una donna che ha visto crollare il proprio mondo e che continua a custodire dignità, memoria e umanità.

L’ambientazione del Castello Aragonese amplifica ulteriormente la forza evocativa della messa in scena, trasformando lo spazio storico in luogo di memoria viva e partecipazione collettiva. L’iniziativa si inserisce all’interno della rassegna “Teatro nei musei” ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte -APS”.

Il progetto Due Sponde Mille Racconti fa parte dei Progetti nazionali del Bando “Ad Alta Voce” 2024

Il progetto Due Sponde Mille Racconti fa parte dei Progetti nazionali del Bando “Ad Alta Voce” 2024 ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura. Si sviluppa tra Calabria e Sicilia con l’obiettivo generale di promuovere la lettura coinvolgendo un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione ai lettori occasionali e alle categorie fragili. Il progetto è realizzato dall’associazione Adexo APS con il partenariato di Comune di Reggio Calabria, Biblioteca De Nava, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Nike Associazione Culturale APS, Libreria Colapesce di Messina e Associazione Culturale Itaca.