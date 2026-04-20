Reggio Calabria, aggiornati i modelli per le candidature: corretti refusi nella modulistica per le Circoscrizioni

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che è stato effettuato un aggiornamento nella modulistica relativa alla presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere di Circoscrizione. In particolare, per un mero errore materiale, in precedenza erano stati pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente i modelli 09 e 10 con un refuso. Gli stessi modelli sono stati ora corretti e aggiornati, dunque il Comune di Reggio Calabria invita i cittadini interessati alla presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere circoscrizionale a scaricare i nuovi modelli aggiornati.

I modelli in questione, assieme a tutti gli altri relativi alle candidature a sindaco e a consigliere comunale, nonché alla presentazione delle liste, sono consultabili e scaricabili a questo link, o cliccando dalla home page del sito istituzionale sulla sezione “Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 – Avviso relativo alla presentazione delle candidature – VADEMECUM”.