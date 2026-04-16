Reggio Calabria accoglie Le Dumont d’Urville: spettacolo al porto con il gioiello delle crociere di lusso | FOTO

Questa mattina il porto di Reggio Calabria ha accolto una presenza d’eccezione: la nave da crociera di lusso Le Dumont d’Urville. L’elegante imbarcazione, parte della flotta della compagnia francese Ponant, è attraccata nelle prime ore del giorno attirando l’attenzione di cittadini e visitatori, affascinati dal suo design moderno e raffinato. La Le Dumont d’Urville rappresenta uno dei simboli del turismo crocieristico di alta gamma. Si tratta di uno yacht da spedizione progettato per offrire un’esperienza intima e sofisticata, con un numero limitato di passeggeri e servizi di altissimo livello. Dotata di tecnologie avanzate e soluzioni eco-sostenibili, la nave combina comfort, eleganza e rispetto per l’ambiente, distinguendosi nel panorama delle crociere internazionali.

Turisti alla scoperta di Reggio Calabria

Durante la giornata, i passeggeri avranno l’opportunità di visitare le principali attrazioni della città, dal lungomare Falcomatà al Museo Archeologico Nazionale, celebre per i Bronzi di Riace. L’arrivo della nave ha portato movimento nel centro cittadino, con turisti intenti a esplorare negozi, ristoranti e luoghi simbolo, contribuendo a valorizzare l’offerta turistica locale.

Partenza prevista alle 18: una sosta breve ma significativa

La permanenza della nave sarà breve ma intensa: la ripartenza è infatti prevista per le ore 18. Dopo una giornata dedicata alla scoperta del territorio, la Le Dumont d’Urville proseguirà il suo itinerario nel Mediterraneo, lasciando dietro di sé curiosità e interesse tra i cittadini.

Impatto sul turismo e visibilità internazionale

L’approdo di una nave come la Le Dumont d’Urville rappresenta un segnale positivo per il porto di Reggio Calabria e per l’intero territorio. Eventi di questo tipo contribuiscono ad aumentare la visibilità internazionale della città, rafforzando il suo ruolo come destinazione turistica nel circuito delle crociere di lusso e favorendo nuove opportunità di sviluppo economico.

Reggio Calabria nel circuito delle crociere di lusso

La presenza di navi di alta gamma conferma il crescente interesse delle compagnie crocieristiche per il Sud Italia. Reggio Calabria, con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico, si propone sempre più come tappa strategica per itinerari esclusivi, capace di offrire un’esperienza autentica e di qualità ai visitatori provenienti da tutto il mondo.