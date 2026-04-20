Reggio Calabria, a Nino Spirlì il San Giorgio d’Oro 2026: “commosso e onorato”

“Sono commosso e onorato”. Con queste parole cariche di emozione, Nino Spirlì ha commentato il conferimento del San Giorgio d’Oro 2026, un riconoscimento che celebra il suo legame con il territorio e il suo impegno nel corso degli anni anche da vicepresidente della regione. “Ricevere la massima onorificenza reggina è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato, ringraziando “di vero cuore” quanti hanno reso possibile questo importante traguardo. Un sentimento di gratitudine che Spirlì ha voluto condividere pubblicamente sui social, sottolineando il valore simbolico di un riconoscimento che va oltre la dimensione personale.

La cerimonia si terrà il 22 aprile alle ore 10 presso il Teatro Comunale Cilea, luogo simbolo della cultura cittadina. Organizzata dal Comune di Reggio Calabria, la cerimonia vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi partecipanti ai laboratori di Music Producer e Storytelling del Centro di aggregazione giovanile “GenerAttivi”.