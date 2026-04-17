Reggio Calabria, al via il Corso di Formazione “Il mondo ellenico, la culla invisibile del sapere occidentale”

A partire da oggi, 17 aprile alle ore 17:30, presso il Planetario Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria, prenderà il via il Corso di Formazione “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica”. Il percorso nasce dal desiderio di indagare le radici del pensiero occidentale, quando sapere scientifico e sapere umanistico si fondevano in un’unica visione del mondo. L’iniziativa è organizzata dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), Ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione dei docenti, in sinergia con INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, Centro Internazionale degli Scrittori della Calabria (CIS) e Città Metropolitana di Reggio Calabria, ente gestore del Planetario.

La lezione inaugurale sarà affidata alla Prof.ssa Paola Radice Colace, già Ordinario di Filologia Classica all’Università di Messina accademica di fama internazionale e direttrice del corso. La studiosa terrà la relazione “Il teatro greco: come trasformare il mito in esperienza”, dedicata alla capacità della drammaturgia antica di rendere i grandi miti universali un’esperienza collettiva e civile, trasformando il mythos in empeiria.

Il corso ha una duplice finalità. Per i docenti, essendo organizzato da un Ente qualificato, è valido ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale tramite la piattaforma SOFIA, con contenuti interdisciplinari che spaziano dall’astronomia alla letteratura. Per la cittadinanza, gli incontri sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire la civiltà greca, intesa come matrice invisibile ma sempre presente della nostra modernità.

La collaborazione tra SAIt, INAF e CIS conferma l’approccio multidisciplinare del percorso, nel quale scienza, storia e letteratura dialogano in modo naturale. Fondamentale il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che attraverso strutture d’eccellenza come il Planetario Pythagoras si conferma punto di riferimento per la diffusione della cultura scientifica e umanistica.