Reggio Calabria, 5° Incontro formativo “Personaggi illustri della Chiesa Reggina”

Al Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17:00, nell’ambito della programmazione: “I Serrani incontrano la Città”, si terrà il V° Incontro di formazione “Personaggi illustri della Chiesa Reggina: Il can. Salvatore De Lorenzo e il can. Giovanni Calabrò”. Il Canonico Salvatore De Lorenzo, parroco della Candelora, primo parroco laureato della Diocesi di Reggio, fondatore della Lega Angelica e della Collina degli Angeli. Affetto da nefrite fin dal 1909 morì a Gallico il 14 marzo del 1921.

Il Canonico Giovanni Calabrò, parroco di S. Elia in Condera, mistico, nel 1902 fondò a Condera la prima Cassa Rurale della provincia di Reggio Calabria. Molte furono le iniziative da lui prese sia in campo liturgico che della carità. Il Can. Calabrò morì il 16 novembre 1929 presso la clinica S. Anna dove era ricoverato.

Il Decano, mons. Antonino Denisi, ricorderà il can. Calabrò, mentre il dott. Giuseppe Minutoli, magistrato, ricorderà il can. De Lorenzo. Dopo i saluti di don Simone Gatto, Rettore Seminario Arcivescovile XI; introdurrà il dott. Rosario Idotta, vice Presidente Programmi. Il can De Lorenzo e il can. Calabrò saranno introdotti con la lettura di un breve dialogo tratto dalla commedia “Padre Gaetano Catanoso e i sacerdoti del cardinale Portanova”, di Oreste Arconte.