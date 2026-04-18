Reggina, Torrisi: “la ripresa di Lamezia non mi dà pace. Contro il Paternò arriviamo stanchi”

“Mancano tre partite e dobbiamo sperare che le squadre davanti perdano qualche punto e noi fare bottino pieno. Non vorrei parlare di carisma e personalità. E’ capitato quest’anno, qualche volta, quando potevamo raggiungere la vetta della classifica, che qualcosa non abbia funzionato. L’anno scorso era una corsa a due, quest’anno abbiamo vinto tanti scontri diretti. E’ una questione di carattere, alcune volte abbiamo sbagliato per sufficienza, non siamo stati feroci”. E’ quanto ha affermato mister Alfio Torrisi in conferenza stampa alla vigilia di Reggina-Paternò di domani pomeriggio.

“Qualcosa non abbiamo fatto bene tutti, io rimprovero il secondo tempo di Lamezia, quello non mi dà pace. Per il resto ci può stare, Acireale, Messina, anche il pari a Gela, ma quella di Lamezia è stata una brutta botta, ho rimpianti. Ma il passato è passato, dobbiamo guardare avanti e sperare”. Poi sul match di domani: “alla partita con il Paternò arriviamo con stanchezza fisica e mentale. Serve una prova di forza proprio sotto l’aspetto mentale. Il rischio è di rilassarci guardando la classifica del Paternò. A parte che Sartore e Pellicanò, ci sono tutti”.