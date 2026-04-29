Reggina, pronta la finale Under 19: la Curva Sud invita i tifosi ad accorrere in massa al Sant’Agata

“I ragazzi dell’Under 19 hanno bisogno del sostegno di tutti. La Curva Sud invita la tifoseria reggina a essere presente in massa, sostenendo la Reggina Under 19 con voce e calore: la nostra spinta può essere determinante per questa finale. In campo ci sono ragazzi che inseguono un sogno, che hanno onorato questo campionato ma soprattutto la maglia della Reggina fino all’ultima battaglia. Non mancare. Vieni anche tu a sostenere la Reggina Under 19. I ragazzi hanno bisogno di noi. Con voi fino all’ultima battaglia”. E’ quanto scrive, in un comunicato, la tifoseria organizzata della Reggina – Curva Sud e Diffidati Liberi – invitando tutti alla finale Under 19 che vedrà impegnata la Reggina al Sant’Agata sabato 2 maggio alle ore 16.