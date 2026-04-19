Reggina, dal Granillo fischi assordanti ma Torrisi nega: “minimi, solo da una parte della Curva”

“In questa parte di stagione l’unica cosa che conta è il risultato. Nel primo tempo abbiamo iniziato benino, poi ci siamo adattati alla partita, rispondendo a un Paternò spensierato che ha provato a giocarla. La differenza l’ha fatta l’ingresso di Barillà. Ovviamente dopo il gol la partita è cambiata. Fino a quando non facciamo gol diventa tutto complicato, al Granillo si fa fatica. I fischi? La Curva non ha fischiato, la maggior parte no, poi qualcuno è scontento, ma noi dobbiamo continuare ad alimentare la speranza. I fischi minimi, di una parte, sono comprensibili, sono reazione al rischio di non vincere il campionato. La gente è stanca dopo tre anni ma noi abbiamo il dovere di provarci”. Sono le parole di Alfio Torrisi a Radio Febea al termine di Reggina-Paternò. Nonostante i fischi assordanti, il mister minimizza, quasi nega.