Recupero di rapaci e bracconaggio a Reggio Calabria: il Gruppo Adorno denuncia i gravi danni alla fauna

Venerdì 24 aprile i volontari del Gruppo Adorno, su segnalazione dell’associazione Anpana Gepa, hanno recuperato nella zona di Ortì un esemplare di Falco Pecchiaiolo. Il falco, un maschio adulto in migrazione primaverile, era stato gravemente ferito e poi soccorso da un cittadino che ha inutilmente sollecitato l’intervento delle Forze dell’Ordine. I volontari hanno provveduto ad inoltrarlo, come prevede la legge, al Centro di Recupero Fauna Selvatica più vicino, quello di Messina. Qui, oltre alle indispensabili cure, è stato sottoposto a indagine radiografica che ha evidenziato la presenza nel corpo di diversi pallini da caccia, uno dei quali aveva purtroppo fratturato l’articolazione di una zampa. Si spera possa essere reimmesso in natura. Sabato a Gallico Marina gli stessi volontari hanno recuperato un esemplare di Colombaccio con un’ala fratturata. Anche in questo caso il cittadino che lo ha premurosamente soccorso ha tentato inutilmente di ottenere un aiuto dalle istituzioni competenti.

Il Gruppo Adorno, nel ricordare che la legge regionale calabrese n° 9/96, articolo 3, demanda alle istituzioni il soccorso degli animali in difficoltà, ringrazia il CRAS di Messina per il pronto e prezioso aiuto prestato. Nella giornata di ieri, 26 aprile, i volontari del Gruppo Adorno hanno registrato diversi spari nelle zone interessate dalla migrazione. Ciò conferma che il bracconaggio ai rapaci continua a produrre gravi danni (nonostante qualcuno si ostini a negarlo) colpendo specie preziose per l’equilibrio naturale in nome di anacronistiche tradizioni dettate da profonda ignoranza.