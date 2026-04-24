Ravagnese, confronto pubblico a Reggio Calabria tra i candidati alla presidenza di Circoscrizione

A pochi giorni dall’appuntamento, il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello – scrive in una nota- ricorda “l’incontro pubblico in programma per domenica 26 aprile, alle ore 19:30, presso la Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese, in occasione della festa liturgica della Madonna del Buon Consiglio. L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del Masterplan di Quartiere, documento programmatico elaborato dal Comitato attraverso un percorso partecipato, che raccoglie bisogni, criticità e proposte operative per lo sviluppo del territorio”. Nel corso della serata, il Presidente, ing. Raffaele Ferraro, insieme a componenti del Direttivo del Comitato, illustrerà i contenuti del Masterplan e il lavoro svolto, evidenziando anche l’approccio metodologico adottato, basato sul modello del PDCA Esteso, che integra pianificazione, attuazione e monitoraggio continuo degli interventi.

Il Masterplan si configura come un’esperienza innovativa nel panorama nazionale

Per caratteristiche, struttura e approccio metodologico, il Masterplan si configura come un’esperienza innovativa nel panorama nazionale, rappresentando uno dei primi esempi in Italia di documento strategico di tale livello elaborato direttamente da un Comitato di Quartiere, non solo come strumento di analisi e proposta, ma come vero e proprio modello operativo a supporto del dialogo con le istituzioni. Seguirà un momento di confronto pubblico con i candidati alla carica di Presidente di Circoscrizione, che avranno l’opportunità di presentare le proprie proposte in relazione alle priorità emerse dal documento. L’incontro rappresenta un’occasione concreta di dialogo tra cittadini e candidati, fondata su contenuti e su una visione strutturata del territorio, con particolare attenzione a temi centrali come la Scuola Pythagoras, la qualità dei servizi ambientali, la depurazione e la necessità di rafforzare gli spazi di socialità. Un’occasione di confronto aperto tra cittadini e candidati, per costruire insieme il futuro del quartiere.