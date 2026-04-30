Quali sono i leader più apprezzati in Europa? Meloni trasversale, la preferenza sorprendente nei Paesi di sinistra | DATI

La popolarità dei leader europei resta uno degli indicatori più sensibili per comprendere gli equilibri politici del continente. Il sondaggio realizzato da YouGov fotografa in modo dettagliato la percezione dei principali protagonisti della scena politica europea nei cinque grandi Paesi dell’Unione: Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia. Il quadro che emerge è articolato e per certi versi controintuitivo, con differenze marcate tra giudizio interno e percezione internazionale.

Tra i leader analizzati figurano Emmanuel Macron, Presidente della Francia; Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell’Italia; Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea (UE); Friedrich Merz, leader dell’opposizione conservatrice in Germania e presidente della CDU; Pedro Sánchez, Presidente del Governo della Spagna; Donald Tusk, Primo ministro della Polonia; António Costa, Presidente del Consiglio europeo (UE); e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo (UE). Un panorama ampio che include sia leader nazionali sia figure istituzionali europee.

La classifica europea della popolarità: in vetta Macron e Meloni

L’analisi complessiva a livello UE vede Emmanuel Macron posizionarsi al primo posto con il 46% di opinioni positive, confermandosi il leader più riconosciuto e apprezzato nel contesto europeo. Subito dietro troviamo Giorgia Meloni, che raggiunge il 42%, distaccata di appena quattro punti percentuali, segno di una crescita significativa della sua figura politica oltre i confini italiani.

Il terzo gradino del podio è occupato da Ursula von der Leyen con il 39%, seguita molto da vicino da Friedrich Merz al 38%, che rappresenta un punto di riferimento per l’area conservatrice tedesca. Più staccati troviamo Pedro Sánchez al 33%, Donald Tusk al 30%, António Costa al 28% e infine Roberta Metsola al 27%.

Questa distribuzione mostra chiaramente una polarizzazione moderata, con un gruppo di testa relativamente compatto e una seconda fascia più distanziata. Un elemento interessante riguarda la variabilità geografica, che modifica profondamente la classifica da Paese a Paese. In Germania, ad esempio, Macron raggiunge il 53%, mentre in Spagna è Meloni a primeggiare con il 51%. In Francia, invece, nessun leader supera il 40%, segno di una generale diffidenza.

Giorgia Meloni, leadership apprezzata trasversalmente in Europa

Il dato più rilevante del sondaggio riguarda senza dubbio Giorgia Meloni, che si conferma una figura fortemente polarizzante ma sorprendentemente trasversale. Il Presidente del Consiglio italiano è l’unico leader a risultare popolare in tutti i Paesi analizzati, un risultato che evidenzia una capacità di proiezione internazionale non comune.

Con il 42% di consenso medio europeo, Meloni è il secondo leader più popolare dopo Macron, con uno scarto minimo di quattro punti percentuali. Ancora più significativo è il fatto che risulti top leader in tre Paesi su cinque: è infatti la più apprezzata in Spagna (51%), Polonia (49%) e Francia (38%).

In Spagna, il suo successo è legato anche alla vicinanza ideologica con il partito Vox, che contribuisce a rafforzare la sua immagine presso l’elettorato conservatore. Parallelamente, Pedro Sánchez risulta il più popolare in Italia.

In Polonia e Germania, Meloni gode di un forte sostegno tra gli elettori di destra, che vedono nella sua leadership un modello di riferimento per un conservatorismo moderno ma identitario. Il dato francese è forse il più sorprendente: nonostante livelli generali di consenso più bassi per tutti i leader, Meloni risulta comunque la più apprezzata, segno di una visibilità internazionale molto elevata.

Un aspetto fondamentale riguarda la differenza tra percezione interna e internazionale. In Italia, infatti, Meloni si ferma al 31%, un dato inferiore rispetto ad altri Paesi. Questo scarto si spiega con la distinzione tra politica interna, dove il giudizio è inevitabilmente più severo e legato alle scelte di governo quotidiane, e politica estera, dove prevale una valutazione più simbolica e strategica della leadership.

I leader più popolari in Italia: la passione per Pedro Sanchez e il giudizio su Meloni

Il quadro italiano offre uno spaccato particolarmente interessante della relazione tra opinione pubblica e leadership politica. In Italia, il leader più apprezzato tra quelli analizzati è Pedro Sánchez che ottiene il 46%. Un dato enorme, spiegabile con la sua affinità politica con una parte significativa dell’elettorato di sinistra italiano, che ne apprezza l’impostazione progressista.

Seguono Emmanuel Macron con il 38% e Ursula von der Leyen al 33%. Giorgia Meloni si assesta al 31%, 3ª fra i Primi Ministri. Questo dato evidenzia come il giudizio interno sia più critico nei confronti della leader nazionale rispetto a quello espresso all’estero. La dinamica è tipica dei sistemi democratici maturi, dove l’elettorato tende a valutare con maggiore severità chi governa direttamente.

Più contenuti i consensi per Friedrich Merz (30%), Roberta Metsola (28%), António Costa (23%) e Donald Tusk (19%) che risultano meno conosciuti o meno rilevanti nel dibattito pubblico italiano.

Nel complesso, l’Italia mostra una forte polarizzazione politica, con una distinzione netta tra giudizio domestico e percezione internazionale. Il dato su Meloni, in particolare, conferma come la sua leadership sia molto apprezzata all’estero, un elemento che rafforza il suo profilo europeo ma evidenzia anche come le sfide interne influenzino il giudizio nei propri confini.

E il 31% non deve trarre in inganno: Meloni è 3ª in Italia (dietro a due leader europei di sinistra), la posizione migliore di un leader nel proprio Paese, la stessa di Macron in Francia. Merz in Germania è 5°. Sanchez in Spagna è 6°. Tusk in Polonia è 4°.