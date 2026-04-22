Progetto Scuola Ferrovia, 3° incontro al Convitto “Campanella”: studenti in viaggio tra tecnica e futuro | FOTO

Il 17 aprile, u.s. la terza tappa del Progetto Scuola Ferrovia, ha portato gli alunni delle classi 2ª C, 2ª D e 2ª E della Scuola Secondaria di Primo grado, dentro un nuovo frammento di viaggio. Un viaggio che non si misura in chilometri, ma in sguardi che cambiano. La Professoressa Ielo Caterina Maria, referente del Percorso e la Professoressa Palmisano Piera, hanno accompagnato gli studenti lungo questa esperienza.

“Il treno, avanguardia della modernità” è stato il tema dell’incontro, trattato dall’istruttore Antonio Calabrò, presenza competente e appassionata capace di trasformare ogni dettaglio tecnico in racconto vivo. Il treno, ancora una volta, è stato il protagonista assoluto: non semplice mezzo, ma creatura di ferro che respira movimento, disciplina, futuro. Davanti ai ragazzi si è aperto un mondo fatto di binari che si inseguono, di regole che proteggono, di professionalità che tengono insieme sicurezza e visione.

In questa tappa intensa, gli studenti hanno ascoltato, osservato, immaginato. Hanno scoperto che il viaggio ferroviario è un intreccio di responsabilità e meraviglia, un luogo dove la tecnica incontra l’umanità. Ogni incontro aggiunge un segno, una consapevolezza nuova. E questo viaggio, tappa dopo tappa, continua a trasformare chi lo percorre.