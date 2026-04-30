Presentata l’edizione 2026 del TEDx Messina, prevista scontistica per gli studenti UniMe

La Sala Senato dell’Università di Messina ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del TEDxMessina, che si svolgerà sabato 16 maggio – alle ore 14:30 – presso il Polo Universitario Papardo. Erano presenti la prof.ssa Marina Trimarchi, Prorettrice alla Terza Missione e Associata di Fisica sperimentale presso il Dipartimento MIFT, il dott. Giuseppe Arrigo, Presidente dell’Associazione Startup Messina e organizzatore TEDxMessina, il dott. Joroen Spooren, Licenziatario e organizzatore TEDxMessina.

“TEDxMessina – ha detto la prof.ssa Trimarchi – è un evento ricco e dinamico, capace di connettersi con il territorio e di farlo conoscere sotto molteplici punti di vista a docenti, relatori e giovani. È la seconda volta che l’Ateneo collabora sinergicamente all’organizzazione di questa iniziativa che si preannuncia ispirante e coinvolgente. Ho personalmente partecipato a vari TEDx in altre città e la cifra più importante che lo caratterizza è la capacità di riuscire a formare una comunità con persone differenti, per esperienza, formazione e vissuto, che si incontrano per parlare di un tema specifico”.

“Per questa edizione, TEDxMeeina sarà arricchita – ha detto il dott. Arrigo – dalla presenza di nove speaker, tre dei quali sono già stati svelati. Si tratta del messinese Mauro Cavarra, psicoterapeuta e ricercatore, di Ella Bottom Rouge, performer di burlesque (anch’essa di origini messinesi) e di Jacopo Romei, co-founder di Scaling Tales. Siamo felici di essere ospitati per la seconda volta dall’Ateneo di Messina, che sarà il luogo privilegiato di attività suddivise in due blocchi in cui si alterneranno i vari relatori. Stiamo provando a realizzare anche delle esposizioni, come avvenuto già in passato. Le somme per l’acquisto del biglietto copriranno l’organizzazione dell’evento e per gli studenti è previsto un costo calmierato. La Sicilia è la Regione italiana che vanta più TEDx, ben sei, e l’obiettivo dell’edizione messinese 2026 è quello di portare in città un momento di contaminazione tra questo luogo e nove personalità che declineranno un tema, ‘Confini’, secondo il proprio punto di vista professionale e personale. Con l’evento TEDx rinnova il suo impegno per questo territorio e per i suoi giovani, cercando di dar vita ad un momento in cui fare comunità ed agire per essa”.

Il tema dell’iniziativa, ovvero, “Confini”, vuole rappresentare la linea sottile tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare

Il tema dell’iniziativa, ovvero, “Confini”, vuole rappresentare la linea sottile tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare, l’ultimo passo prima del salto, il punto in cui qualcosa finisce e qualcos’altro inizia. Dal palco del TEDxMessina ascolteremo storie di chi ha abitato questi confini, di chi li ha attraversati, di chi ha imparato a riconoscerli e rispettarli e di chi ha trovato proprio in un limite il punto da cui ripartire.

Per partecipare al TEDxMessina è possibile acquistare il biglietto sul sito ufficiale dell’evento; i ragazzi e le ragazze di UniMe potranno usufruire di una apposita scontistica selezionando l’opzione “Studenti” al link https://www.tedxmessina.com/event/tedxmessina-2026/.