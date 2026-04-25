Premio San Giorgio Anassilaos 2026, Battaglia premia le eccellenze culturali della città: i NOMI dei premiati

Si è svolta presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria l’edizione 2026 del Premio San Giorgio, organizzato dall’associazione culturale Anassilaos, che ha premiato le eccellenze culturali e l’impegno civile nella città di Reggio Calabria. La cerimonia ha testimoniato il legame tra istituzioni e comunità, nel segno di una crescita condivisa attraverso la cultura e l’impegno sociale. Nel corso della cerimonia, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha consegnato il prestigioso riconoscimento all’ingegner Felice Iracà, attuale comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, per il suo impegno professionale e per la partecipazione a importanti operazioni di soccorso, nonché per essere stato insignito della medaglia al valore di servizio. Battaglia ha inoltre sottolineato la passione di Iracà per lo sport e la scrittura.
In seguito, Battaglia ha premiato la biblioteca “Pietro De Nava”, ritirando il riconoscimento la responsabile Daniela Neri, per il ruolo fondamentale che l’istituzione ricopre nella tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, nonché per la promozione della cultura attraverso eventi e manifestazioni. Un altro premio è stato consegnato dal sindaco alla Stazione Sperimentale per le Industrie dell’Essenze e dei Derivati degli Agrumi, rappresentata da Antonino Tramontane e Natina Crea, per il loro impegno nel settore industriale e nella valorizzazione delle eccellenze locali.
A margine della manifestazione, il sindaco Battaglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos, Stefano Iorfida, per “la costante e appassionata attività svolta a sostegno della cultura cittadina” e ha aggiunto: “Un pensiero di sincera gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione del Premio San Giorgio. L’attività di associazioni come questa testimonia quanto sia forte il legame tra la nostra città, la cultura e il sapere. Continuiamo a lavorare insieme, con entusiasmo e responsabilità, per costruire una Reggio che è orgogliosa delle proprie eccellenze”.
Tutti i premiati del Premio Anassilaos San Giorgio 2026
- Dott. Roberto Placido Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, che ha dedicato l’intera carriera alla difesa della legalità, distinguendosi in contesti complessi e ad alta densità criminale, con particolare riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle attività della Direzione Distrettuale Antimafia.
- Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, comandata dal Colonnello Enrico Pigozzo, per l’impegno volto a educare e preparare nel migliore dei modi tanti giovani chiamati successivamente a difendere e tutelare la libertà e la sicurezza dei cittadini.
- Mons. Pasqualino Catanese, vicario generale della diocesi di Reggio Calabria-Bova, figura carismatica dell’Arcidiocesi, sacerdote in numerose parrocchie della città e impegnato nelle problematiche familiari e nel rapporto con i giovani.
- Ing. Felice Iracà, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, appassionato di sport e scrittura, ma al tempo stesso impegnato in importanti operazioni di soccorso e insignito della medaglia al valore di servizio.
- Giuseppe Praticò detto Pepo, docente, ceramista, pittore e instancabile sperimentatore, testimone profondo della cultura visiva calabrese che ha costruito la sua intera esistenza attorno al dialogo con la materia, partendo dai banchi dell’Istituto d’Arte “Alfonso Frangipane”.
- Antonio Saccà, pittore, sempre alla ricerca di nuove esperienze artistiche e creatore della corrente pittorica chiamata “intersezionismo”.
- Gabriele Martino, figura storica ed eminente dello sport e del calcio reggino, dirigente sportivo, allenatore di calcio, già calciatore, vicepresidente dell’Associazione Direttori Sportivi (A.DI.SE), il cui nome resta legato agli anni migliori della Reggina Calcio.
- Sig.ra Vittoria Zaminga, figura di riferimento nel contesto sociale, educativo e religioso della comunità di Reggio Calabria presso la Parrocchia San Pio X-Santuario di Maria SS. di Modena.
- Prof. Gennaro Cortese, Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale del Fante e Presidente Regionale e Provinciale dell’Associazione Ufficiali delle Forze Armate Italiane.
- Prof. Vincenzo Cataldo, storico, già cultore della materia presso l’Università di Messina e docente a contratto presso l’Università di Catanzaro, studioso attento della storia d’età moderna reggina, calabrese e del Mezzogiorno d’Italia.
- Giuseppe Battaglia, scrittore, presidente e attore della Compagnia Teatrale “Nuda Veritas”, autore di pregevoli romanzi tra i quali, nel 2025, “I giardini del parroco”, ambientato a Reggio Calabria negli anni della Seconda guerra mondiale.
- Cristofaro Zuccalà, firma storica della Gazzetta del Sud quale giornalista di cronaca giudiziaria, cronaca nera e sportiva, testimone privilegiato di tanta parte delle complesse vicende calabresi e reggine degli ultimi anni.
- Dott. Francesco Lucianò, dottore di ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale e Legislativo presso l’Università di Milano, già funzionario dell’Ufficio Legislativo del Senato e oggi Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Dott. Santi Nunnari, economista, docente universitario e professionista esperto in sostenibilità e finanza sostenibile, attualmente Manager della sostenibilità e criteri ESG, i parametri non finanziari utilizzati per valutare la sostenibilità, l’etica e l’impatto a lungo termine di un’azienda.
- Sig. Santo De Stefano, maestro gelataio che da ragazzino iniziò la sua attività nei più rinomati bar cittadini – Bar Massimo, Bar Ciro, Bar Labate sul Corso e Piazza Garibaldi – fino ad aprire una propria attività, oggi proseguita nel bar gelateria De Stefano, punto di riferimento per i reggini che si danno appuntamento a Piazza Duomo.
- Unità Operativa Complessa di Cardiologia – UTIC del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, diretta dal Dott. Francesco Antonio Benedetto, cardiologo con una carriera consolidata nella medicina d’urgenza e nella cardiologia clinica, centro d’eccellenza della sanità calabrese.
- Dott. Mauro Campello, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, costituito, oltre che dalla Neurochirurgia, dalle UUOOCC di Neurologia, Oculistica, ORL e dalla Struttura Semplice a valenza Dipartimentale della Terapia del Dolore, con attività di coordinamento e indirizzo, nonché di stimolo e supporto allo svolgimento e all’integrazione delle attività delle diverse UUOO.
- Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio Regionale della Calabria, istituito su proposta del Segretario Generale e voluto dall’Ufficio di Presidenza dell’Amministrazione consiliare, luogo di aggregazione socio-culturale, custode e promotore della storia e della cultura calabrese, impegnato fin dalla sua nascita nella raccolta, catalogazione, inventariazione e conservazione di libri, documenti, materiali e informazioni disponibili per la consultazione, per finalità di studio e di ricerca e per promuovere la lettura.
- Archivio di Stato, diretto da Angela Puleio, veneranda istituzione della città. L’Archivio fu istituito come Archivio provinciale di Calabria Ultra Prima con la legge organica sugli archivi del 12 dicembre 1818.
- Biblioteca “Pietro De Nava”, responsabile Daniela Neri, altra storica istituzione cittadina, fondata con decreto di Ferdinando I re delle Due Sicilie il 31 marzo 1818 con la denominazione di Biblioteca Ferdinandiana.
- Mercante in Fiera, il mercatino domenicale promosso in città dall’Associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908, presieduta da Luigi Sacchetti, da anni luogo di incontro e scambio per libri, stampe, cartoline e prodotti dell’artigianato siciliano e calabrese, meritevole di attenzione da parte degli amministratori per la funzione che svolge.
- Gruppo Teatro Libero Gallicese, presieduto da Vincenzo Siclari, che nel 2026 celebra il 40° anniversario della fondazione (1986), da sempre impegnato nella valorizzazione del teatro e degli autori calabresi al fine di creare un teatro regionale.
- Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi, istituita a Reggio Calabria nel 1918, forse su impulso di Giuseppe De Nava, oggi Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con un CdA composto dal presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana in qualità di presidente e da Carmelo Nucera e dott. Serafino Nucera, consiglieri camerali. Direttore scientifico della Stazione Sperimentale è stato dal 25/5/1999 al 12/11/2023 il dott. Domenico Castaldo, direttore ordinario della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi di Reggio Calabria e dirigente di ruolo del Ministero Industria Commercio Artigianato assegnato alla Stazione sperimentale di Reggio Calabria. Il direttore generale è Natina Crea, segretario generale della Camera di Commercio di Reggio Calabria. L’istituto continua a caratterizzarsi per studi e sperimentazioni sugli oli essenziali, sui semilavorati industriali degli agrumi, sulle materie prime da cui sono ottenuti e sui processi industriali alla base della loro produzione, nonché per l’impegno nell’accrescere e divulgare le conoscenze tecnico-scientifiche.
- Domotek Volley Reggio Calabria (SportSpecialist), che nel 2026 ha scritto una pagina storica della pallavolo maschile italiana conquistando la Coppa Italia di Serie A3, dimostrando talento, determinazione e spirito di squadra. La società ha saputo unire capacità individuali e coesione collettiva, trasformando ogni sfida in un’opportunità di crescita e successo grazie alla passione del coach Antonio Polimeni, alla direzione sportiva dell’azzurro Cesare Pellegrino, alla visione strategica del direttore generale Marco Tullio Martino, al team manager Mirko Crucitti e al supporto di tutto lo staff tecnico e dirigenziale.