Premio San Giorgio Anassilaos 2026, Battaglia premia le eccellenze culturali della città: i NOMI dei premiati

Si è svolta presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria l’edizione 2026 del Premio San Giorgio, organizzato dall’associazione culturale Anassilaos, che ha premiato le eccellenze culturali e l’impegno civile nella città di Reggio Calabria. La cerimonia ha testimoniato il legame tra istituzioni e comunità, nel segno di una crescita condivisa attraverso la cultura e l’impegno sociale. Nel corso della cerimonia, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha consegnato il prestigioso riconoscimento all’ingegner Felice Iracà, attuale comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, per il suo impegno professionale e per la partecipazione a importanti operazioni di soccorso, nonché per essere stato insignito della medaglia al valore di servizio. Battaglia ha inoltre sottolineato la passione di Iracà per lo sport e la scrittura.

In seguito, Battaglia ha premiato la biblioteca “Pietro De Nava”, ritirando il riconoscimento la responsabile Daniela Neri, per il ruolo fondamentale che l’istituzione ricopre nella tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, nonché per la promozione della cultura attraverso eventi e manifestazioni. Un altro premio è stato consegnato dal sindaco alla Stazione Sperimentale per le Industrie dell’Essenze e dei Derivati degli Agrumi, rappresentata da Antonino Tramontane e Natina Crea, per il loro impegno nel settore industriale e nella valorizzazione delle eccellenze locali.

A margine della manifestazione, il sindaco Battaglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos, Stefano Iorfida, per “la costante e appassionata attività svolta a sostegno della cultura cittadina” e ha aggiunto: “Un pensiero di sincera gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione del Premio San Giorgio. L’attività di associazioni come questa testimonia quanto sia forte il legame tra la nostra città, la cultura e il sapere. Continuiamo a lavorare insieme, con entusiasmo e responsabilità, per costruire una Reggio che è orgogliosa delle proprie eccellenze”.

Tutti i premiati del Premio Anassilaos San Giorgio 2026