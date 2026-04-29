Poste Italiane, 3 impiegati di Reggio Calabria nominati “Mastri del Lavoro” | NOMI

Il Gruppo Poste Italiane celebra l’eccellenza e il impegno dei suoi dipendenti anche quest’anno, con l’assegnazione delle ambite onorificenze “Stella al merito del lavoro”. Tra i 97 dipendenti premiati in tutta Italia, tre provengono dalla provincia di Reggio Calabria: Mario Nasuti, Francesco Polimeni e Pietro Talè. Le “Stelle al Merito del Lavoro” vengono conferite ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono riservate a coloro che si sono distinti per la loro perizia, laboriosità e buona condotta morale. La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 1° maggio presso la Prefettura di Catanzaro.

“Sono onorato per la nomina a Maestro del Lavoro. Ringrazio il direttore della filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Giuseppe Fusco, i capiservizio per aver proposto la mia candidatura. Ringrazio la squadra dell’ufficio perché il loro supporto e la loro collaborazione sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo”, ha commentato Mario Nasuti, direttore dell’ufficio postale di via Ecce Homo a Reggio Calabria.

“Inaspettato quanto gradito il riconoscimento per il lavoro svolto, tramite il conferimento della onorificenza della ‘Stella al merito del lavoro’. Un grazie va a tutti i miei colleghi e soprattutto al mio responsabile, Tommaso Sconti che mi ha sostenuto”, ha detto Francesco Polimeni, impiegato presso il centro servizi Bancoposta di Reggio Calabria.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno a lavoratrici e lavoratori di aziende pubbliche e private con almeno 50 anni di età e 25 anni di anzianità lavorativa continuativa. Il 50% dei premi è riservato a coloro che hanno iniziato la loro carriera a livelli contrattuali più bassi, ma che si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.