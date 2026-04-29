Porto a Sud Villa San Giovanni, FdI preoccupato dalle parole del Sindaco: “omissioni e ricostruzioni mistificatorie”

Il Direttivo di Fratelli d’Italia Villa San Giovanni, in una nota stampa firmata dal Presidente del Circolo Antonio Messina, ha fortemente criticato le recenti dichiarazioni del Sindaco Caminiti, accusandolo di contraddizioni, omissioni e tentativi di manipolazione della realtà. Al centro delle accuse ci sono i videomessaggi diffusi dal Sindaco per rispondere alle critiche di Fratelli d’Italia, che, secondo il Direttivo, “hanno portato alla luce elementi che destano seria preoccupazione”. “Le sue stesse dichiarazioni, confrontate con gli atti dell’Ente, delineano un quadro di contraddizioni, omissioni e ricostruzioni mistificatorie e contrarie al vero”, ha affermato il Direttivo, accusando il Sindaco di creare un’immagine distorta della situazione riguardante il progetto del Porto a Sud.

Il Sindaco avrebbe parlato di un “progetto di Porto a Sud” risalente al 2003/2004, indicando che le precedenti amministrazioni avrebbero occultato tale progetto. Tuttavia, secondo il Direttivo, “questo progetto non è mai entrato nel patrimonio documentale dell’Ente”. Il Sindaco ha anche indicato il progettista, l’Ing. Pietro Viviano, come colui che avrebbe ricevuto un incarico per aggiornare un progetto mai esistito, ma l’unico incarico a Viviano, secondo il Direttivo, “è stato affidato con determina n. 62 del 18.02.2023 per la progettazione e valorizzazione del waterfront del lungomare”, senza alcun legame con il porto a Sud.

Il Direttivo continua accusando il Sindaco di dichiarazioni incompatibili, come ad esempio: “di avere aggiornato il progetto del 2003/04; che il 2026 sarà l’anno della progettazione e che poi verranno presentati i progetti.” Queste affermazioni, secondo FdI, sono “incompatibili tra loro: non si aggiorna un progetto che non c’è con un incarico che non c’è”. Il Direttivo si sofferma anche su altre dichiarazioni del Sindaco riguardanti la bretella di collegamento con l’autoporto, che sarebbe stata definita “un progetto esteticamente brutto” dal Sindaco. Tuttavia, il Direttivo sottolinea che “non è mai esistito un progetto” ma solo un finanziamento del 2009, che ora sarebbe in fase di realizzazione dalla “città metropolitana”, nonostante quest’ultima non abbia competenze sui trasporti.

Le critiche al Sindaco si concentrano anche sul fatto che “non c’è una sola opera, tra quelle in programma, che sia venuta da lei o dalla sua amministrazione”, ma che tutte le idee e i progetti, come l’autoporto e la bretella di collegamento, erano “nati molto prima di lei”. La nota stampa si conclude con un durissimo attacco: “la narrazione del Sindaco diventa poi estremamente pericolosa, una minaccia reale contro la salute ambientale di questa città e che dimostra non solo pericolosità ma insinua forte il dubbio che dietro ci siano interessi altri”. Il Direttivo fa riferimento anche al passato del Sindaco, quando, da giovane militante della “Margherita”, avrebbe richiesto l’allargamento del sottopasso FS, un progetto che, secondo FdI, avrebbe avuto effetti negativi sull’inquinamento in una zona molto popolata e con scuole.

Fratelli d’Italia ha poi fatto notare che il Sindaco torna a proporre il già bocciato allargamento del sottopasso FS, “con l’entusiasmo di chi vorrebbe far credere ad un colpo di fortuna”, ma che rischierebbe solo di “aggravare l’attuale scenario”. “Caminiti in pratica, indica la Luna sperando che gli stolti guardino il dito”, ha concluso il Direttivo, accusando il Sindaco di scarsa attitudine a difendere la città e la popolazione, che, secondo loro, “non ha più tempo per soluzioni intermedie”.