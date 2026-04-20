Porti in Sicilia, il presidente Schifani riceve a Palazzo d’Orléans Annalisa Tardino

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. L’incontro è stato occasione per un confronto sul ruolo strategico del porto nello sviluppo economico del territorio e sulle prospettive di crescita del settore.

Nel corso del colloquio è stata ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale per affrontare le sfide della competitività e per cogliere le opportunità legate ai fondi europei.