Ponte sullo Stretto, Siracusano rilancia: “opera strategica per un Sud più competitivo”

Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito politico ed economico come leva strategica per il rilancio del Mezzogiorno. In un’intervista rilasciata all’inserto economico de Il Riformista, Matilde Siracusano sottolinea con chiarezza la necessità di intervenire su alcuni nodi strutturali per rendere il Sud più attrattivo agli occhi degli investitori internazionali. Al centro della riflessione emerge un concetto chiave: la competitività del Sud non può prescindere da riforme concrete e da una visione strategica di lungo periodo. Secondo Siracusano, la velocità decisionale e la capacità di ridurre gli ostacoli burocratici rappresentano oggi fattori determinanti tanto quanto il costo del lavoro o dell’energia.

Sburocratizzazione e infrastrutture: le leve per attrarre capitali

Uno dei punti più rilevanti evidenziati riguarda la sburocratizzazione, indicata come prima leva fondamentale per accelerare lo sviluppo. Ridurre i tempi amministrativi significa rendere il territorio più dinamico e competitivo, in un contesto globale in cui gli investimenti si muovono rapidamente verso le aree più efficienti. Accanto a questo, assume un ruolo centrale il rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali. Collegamenti efficienti, sistemi logistici moderni e reti digitali avanzate sono considerati elementi imprescindibili per attrarre investimenti di qualità e garantire una crescita sostenibile. Senza queste condizioni, il Mezzogiorno rischia di rimanere marginale nelle grandi direttrici economiche internazionali.

Il ruolo strategico del Mediterraneo

Nel quadro delineato da Siracusano, il Sud Italia parte però da un vantaggio competitivo naturale: la sua posizione geografica. Il Mezzogiorno, infatti, si configura come un potenziale hub logistico ed energetico nel Mediterraneo, ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente. Questa collocazione strategica rappresenta una risorsa ancora in parte inespressa, che potrebbe trasformarsi in un potente motore di sviluppo se accompagnata da politiche coerenti e da una visione industriale chiara. La valorizzazione di questo asset geografico diventa quindi una priorità per rafforzare il ruolo dell’Italia nei flussi economici globali.

Il Ponte sullo Stretto come motore di crescita

All’interno di questa strategia complessiva, il Ponte sullo Stretto di Messina viene definito come un’opera chiave. Non si tratta soltanto di collegare Sicilia e Calabria, ma di costruire una infrastruttura capace di integrare il Mezzogiorno con il resto del Paese e con le principali reti europee. L’impatto previsto è significativo: il Ponte sullo Stretto viene indicato come un vero e proprio attrattore di investimenti, in grado di generare fiducia nei mercati e attivare nuovi capitali. Le ricadute economiche si estenderebbero a diversi settori, dalla logistica al turismo, fino alle filiere produttive locali. In termini occupazionali, l’opera promette la creazione di migliaia di posti di lavoro, sia nella fase di costruzione sia in quella successiva. Un effetto moltiplicatore che potrebbe incidere profondamente sull’economia del territorio, contribuendo a ridurre il divario tra Nord e Sud.

Tempi e ostacoli: il nodo delle autorizzazioni

Nonostante le prospettive positive, resta aperto il tema dei tempi di realizzazione. Siracusano evita di fornire scadenze precise, evidenziando come l’iter progettuale e autorizzativo abbia subito negli anni rallentamenti significativi. Le difficoltà vengono attribuite anche alle opposizioni ideologiche che, secondo la sottosegretaria, avrebbero ostacolato la realizzazione di grandi opere strategiche. Tuttavia, il governo ribadisce l’impegno a portare avanti il progetto e ad avviare i lavori nel più breve tempo possibile.

Un’occasione per tutta l’Italia

Il messaggio che emerge con forza è che il Ponte sullo Stretto di Messina non rappresenta solo un’opportunità per il Mezzogiorno, ma per l’intero Paese. Migliorare i collegamenti, ridurre tempi e costi di trasporto e rafforzare la rete infrastrutturale nazionale significa aumentare la competitività dell’Italia nel suo complesso. In questa prospettiva, il progetto assume una dimensione che va oltre il territorio locale, configurandosi come un tassello fondamentale per il futuro economico nazionale. La sfida, ora, è trasformare le intenzioni in realtà, superando ostacoli burocratici e resistenze politiche per cogliere quella che viene definita come un’occasione unica di sviluppo.