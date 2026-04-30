Ponte sullo Stretto, Occhiuto rilancia: “si farà entro il 2032 con il governo Meloni”

Il Ponte sullo Stretto torna protagonista del dibattito nazionale con nuove dichiarazioni che rilanciano tempi e prospettive dell’opera. A intervenire è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha ribadito con decisione la volontà politica di portare a compimento uno dei progetti infrastrutturali più discussi degli ultimi decenni. Nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Occhiuto ha indicato una tempistica precisa, sottolineando come il Ponte sullo Stretto rappresenti una priorità strategica per il futuro del Sud e per l’intero sistema infrastrutturale italiano.

Le parole di Occhiuto: “si farà entro il 2032”

Durante l’intervento radiofonico, il governatore calabrese ha espresso una posizione netta, confermando la realizzazione dell’opera entro la prossima legislatura. “Il Ponte sullo Stretto si farà nella prossima legislatura, entro il 2032, col governo Giorgia Meloni”, ha dichiarato Occhiuto, ribadendo il forte sostegno politico all’iniziativa. Le parole del presidente della Regione Calabria rafforzano l’idea di una volontà concreta da parte dell’attuale maggioranza di governo di portare avanti il progetto, superando ostacoli tecnici, economici e politici che negli anni ne hanno rallentato l’attuazione.

Un’infrastruttura strategica per il Sud Italia

Il Ponte sullo Stretto di Messina viene considerato da molti come un’infrastruttura chiave per il rilancio del Mezzogiorno, capace di migliorare i collegamenti tra Calabria e Sicilia e di integrare più efficacemente il Sud nel sistema dei trasporti europei. Secondo i sostenitori del progetto, l’opera potrebbe generare importanti ricadute economiche, favorendo investimenti, occupazione e sviluppo turistico. Allo stesso tempo, contribuirebbe a ridurre l’isolamento geografico della Sicilia, rendendo più efficienti i collegamenti ferroviari e stradali.

Il ruolo del governo Meloni e la prossima legislatura

Nelle dichiarazioni di Occhiuto emerge con chiarezza il riferimento al ruolo del governo guidato da Giorgia Meloni, indicato come elemento determinante per la realizzazione del progetto. Il governatore ha infatti collegato il futuro del Ponte sullo Stretto alla continuità dell’azione politica nella prossima legislatura. L’obiettivo fissato al 2032 rappresenta una scadenza ambiziosa, che implica una pianificazione precisa e un impegno costante da parte delle istituzioni coinvolte. In questo scenario, il progetto si configura non solo come un’opera infrastrutturale, ma anche come un banco di prova per la capacità del Paese di realizzare grandi interventi strategici.

Tra consenso e polemiche: il dibattito resta aperto

Nonostante il rilancio politico, il Ponte sullo Stretto continua a dividere l’opinione pubblica. Accanto ai sostenitori, che ne evidenziano i benefici economici e logistici, restano forti le perplessità legate ai costi, all’impatto ambientale e alla reale priorità dell’opera rispetto ad altre esigenze infrastrutturali del territorio. Le dichiarazioni di Occhiuto riaccendono quindi un confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi, mentre il tema del Ponte sullo Stretto si conferma centrale nell’agenda politica nazionale. Una sfida complessa che intreccia sviluppo, sostenibilità e visione strategica per il futuro del Sud Italia.