Ponte sullo Stretto, a Telemia un “dibattito senza filtri”: con Tridico, Caminiti e Misiti ospite anche il Direttore di StrettoWeb

Questa sera, alle 21.30, torna l’appuntamento con “Lineaperta”, il programma che offre un “dibattito senza filtri”, in diretta su Telemia, Canale 76 del digitale terrestre. Il tema centrale di questa puntata sarà il futuro del Ponte sullo Stretto, con un focus su sviluppo, infrastrutture e il futuro del territorio. Ospiti della puntata saranno l’On. Aurelio Misiti, già Viceministro alle Infrastrutture; l’On. Pasquale Tridico, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle; Giusi Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni, e Peppe Caridi, Direttore di StrettoWeb. A condurre la puntata ci sarà Maria Teresa Criniti.

Di seguito la locandina.