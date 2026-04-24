Polo SNA, Princi: “a Reggio due nuovi corsi su sanità e uso dell’Intelligenza Artificiale”

“Nel mese di maggio il Polo SNA Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ambiti centrali per il rafforzamento della capacità amministrativa e per lo sviluppo del territorio”. Ad annunciarlo è l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, che ha già inviato apposita comunicazione a tutti gli enti interessati perché informino il proprio personale.

Il Polo SNA Calabria ha programmato due nuovi corsi gratuiti

Dopo il successo delle prime attività formative del 2026, che hanno confermato gli elevati livelli di partecipazione e interesse, il Polo SNA Calabria ha programmato due nuovi corsi gratuiti intitolati “Il bilancio delle aziende del SSN: attuazione della riforma accrual 1.15 PNRR” e “Uso responsabile dell’intelligenza artificiale: l’arte del prompt”.

“Sono fiera che le amministrazioni calabresi – afferma l’On. Princi – sostengano con convinzione questo progetto, riconoscendo nella formazione un vero motore di crescita: è anche grazie a loro, che oggi il Polo SNA della Calabria rappresenta una realtà di eccellenza nel contesto nazionale per numero di corsisti ed efficienza organizzativa”.

“Intervenire sui processi contabili del Sistema Sanitario – aggiunge – significa rafforzare la capacità di programmazione e trasparenza, incidendo sulla qualità dei servizi resi ai cittadini. Parallelamente, l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida che la Pubblica Amministrazione deve governare sviluppando competenze adeguate e mantenendo, al contempo, sempre centrale il ruolo dell’elemento umano”.

Corso dedicato alla all’armonizzazione contabile nel settore sanità

Il corso dedicato all’armonizzazione contabile nel settore sanitario, dalla durata di 20 ore, si terrà nei giorni 14, 15, 28 e 29 maggio mentre il percorso formativo sull’intelligenza artificiale (12 ore totali) è programmato per il 25 e il 26 maggio. Il personale docente è altamente qualificato: i professori sono selezionati dalla SNA che individua le migliori competenze ed esperienze, anche del mondo accademico, per garantire una formazione di eccellenza.

“Abbiamo fortemente voluto il Polo SNA Calabria – evidenzia l’On. Princi – insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Deputato calabrese Francesco Cannizzaro, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, alla Presidente delle SNA Paola Severino e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti”. “Il successo del Polo – prosegue – dimostra l’efficacia di un investimento strutturato sul capitale umano. Rafforzare le competenze significa rendere le istituzioni più solide, più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di affrontare le sfide del presente. È un lavoro – conclude l’On. Princi – che ci vede tutti in prima linea con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)”.

Per informazioni sul programma dei corsi e le modalità di iscrizione si rinvia alla sezione dedicata al Polo SNA Calabria, sul sito web dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria:

https://www.unirc.it/corsi/percorsi-formativi-dipendenti-pubblici/polo-formativo-sna-calabria