Polistena cardioprotetta, Lions Brutium: “nessun riscontro alle autorità locali”

“Apprendiamo con sincero apprezzamento, dalle ultime note stampa, di un nuovo approccio in tema di cardioprotezione nella nostra città. Terminata la fase formativa certificata, svolta dai Lions in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, a tutela dei cittadini oggi abbiamo collocato i defibrillatori installati a settembre in spazi accessibili h24″. Lo scrivono Giovanbattista Romeo, “Resp. Progetto 4 Citta’ della Piana Cardioprotette e Defibrillate”, Claudio Roselli “Resp. Progetto Scuole Cardioprotette”, Cesare Laruffa Presidente Lions Club Polistena “Brutium”. “Sin dall’inizio abbiamo cercato il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali, nel tentativo di un’azione congiunta, che non ha avuto riscontro positivo; per evitare divergenze si è deciso di collocare provvisoriamente i DAE in attività aperte al pubblico, la maggior parte delle quali non finanziatori del progetto, che dimostrando grande senso civico e responsabilità, hanno consentito alla nostra cittadina di essere un “modello” per molte altre realtà del territorio. E’ bene ribadire che il Decreto Ministeriale del 18 Marzo 2011 e la Legge 116/2021 incentivano fortemente la diffusione dei defibrillatori (anche quelli installati dai privati) in luoghi, quanto più possibile, raggiungibili dai cittadini”, evidenzia la nota.

“Il nostro impegno, negli anni, non si è mai fermato anzi è cresciuto e dopo aver già donato, installato e formato, in annualità precedenti, i defibrillatori presso la scuola Media “Jerace” e “Salvemini” e presso la Parrocchia Santa Marina Vergine (quest’ultimo disponibile H24) con gli ultimi 3 dispositivi collocati il 17 e 24 aprile, presso gli Istituti d’Istruzione Superiore “G. Renda”, ITIS “M.M. Milano” e il Liceo “Rechichi”, sono diventate ben 5 le scuole di Polistena cardioprotette grazie all’impegno dei Lions. Tutto ciò è stato accompagnato dalla formazione e sensibilizzazione di studenti e cittadini, per una comunità sempre più solidale”, puntualizza la nota.

“Per questo motivo, consci che spetterà all’istituzione competente l’iter per “certificare” il territorio comunale come cardioprotetto, è utile precisare che una città può essere dichiarata tale solo se è stato installato almeno 1 defibrillatore per ogni 1000 abitanti e sono stati formati almeno 10 cittadini per DAE. Riteniamo siano i fatti a parlare: si tratta di numeri ampiamente superati dall’impegno Lions. Alla luce di quanto svolto, si auspica che tutte le strutture pubbliche e private – a partire da quelle comunali e da quelle che svolgono attività sportive, come previsto dalle norme vigenti – si dotino di DAE; il Lions Club si rende disponibile ad una revisione della distribuzione dei defibrillatori, di concerto con le istituzioni, e di farsi promotore di ulteriore integrazione della dotazione dei dispositivi salvavita della comunità locale, come già proposto, continuando a credere che la cardioprotezione, così come tutta la sanità, debba divenire responsabilità condivisa tra istituzioni, associazioni e cittadini fruitori di servizi. Per il miglioramento di queste prestazioni essenziali, i soci saranno sempre impegnati, nelle varie realtà, al fianco di chi ha bisogno, senza lasciare indietro nessuno, adoperandosi per il bene comune.

Laddove possibile, lavoreranno con gli enti locali, senza mai contrapporsi, con la determinazione di chi crede che la tutela della salute pubblica passi attraverso gesti concreti, immediati e fruibili”, sottolinea la nota.

“I Lions contano nel mondo migliaia di sedi e milioni di soci.

Il club di Polistena è stato fondato dal compianto Gianni Laruffa ed altri ben trentadue anni fa e si è sempre caratterizzato per l’impegno etico e la solidarietà sociale, nel pieno rispetto della legalità. In continuità con lo spirito di collaborazione, saremo sempre al fianco delle istituzioni e degli imprenditori – che ringraziamo per aver creduto in noi – per il raggiungimento dei molti obiettivi progettati e realizzati insieme; traguardi resi possibili anche grazie al loro concreto sostegno”, conclude la nota.