Pohjanpalo segna, il Palermo vince: nulla di nuovo al “Barbera”. Successo col Cesena, ma davanti volano tutte

Ranocchia e compagni danno seguito al pari di Frosinone e battono per 2-0 il Cesena, grazie a una doppietta dell'attaccante, capocannoniere con distacco per via delle sue 23 reti

Palermo Cesena

Il Palermo gioca, Pohjanpalo segna, Inzaghi vince. Una sorta di copia e incolla, dalle parti del “Barbera”, un film già visto e rivisto che consegna ai rosanero l’ennesimo successo di questa stagione. Insomma, giornata ordinaria nel capoluogo siciliano: Ranocchia e compagni danno seguito al pari di Frosinone e battono per 2-0 il Cesena, grazie a una doppietta dell’attaccante, capocannoniere con distacco per via delle sue 23 reti. Unica nota stonata, i risultati di chi sta davanti: vincono praticamente tutte, Venezia, Frosinone e Monza. A tre turni dal termine, il distacco su terzo e secondo posto, in coabitazione, è di quattro punti. Al Palermo – per la promozione diretta – servirebbe vincere sempre e sperare in un clamoroso passo falso di Frosinone e Monza, ipotesi ad oggi – va detto – molto difficile.

Eppure, come ribadito più volte nel corso della stagione, i numeri di Superpippo sono ottimi, anche migliori di stagioni precedenti del Palermo in Serie B in cui i punti erano stati di meno ma la promozione assicurata. Questo a causa del cammino, altrettanto buono, per non dire eccellente, delle tre corazzate davanti. 57 i gol fatti (terzo miglior attacco), 28 quelli subiti (seconda miglior difesa), miglior attaccante del torneo. Al momento, però, è quarto posto, ma il Palermo c’è ed è più vivo che mai.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Venerdì 17 aprile

Ore 20.30
Sampdoria-Monza 0-3

Sabato 18 aprile

Ore 15.00
Bari-Venezia 0-3
Mantova-Avellino 0-2
Modena-Frosinone 1-2
Spezia-Sudtirol 6-1

Ore 17.15
Palermo-Cesena 2-0

Ore 19.30
Juve Stabia-Catanzaro

Domenica 19 aprile

Ore 15.00
Carrarese-Pescara

Ore 17.15
Padova-Reggiana

Ore 19.30
Empoli-Entella

Classifica Serie B

  1. Venezia 75
  2. Frosinone 72
  3. Monza 72
  4. Palermo 68
  5. Catanzaro 55*
  6. Modena 52
  7. Juve Stabia 48*
  8. Cesena 44
  9. Avellino 43
  10. Carrarese 42*
  11. Sudtirol 40
  12. Mantova 40
  13. Sampdoria 40
  14. Padova 37*
  15. Empoli 36*
  16. Entella 35*
  17. Bari 34
  18. Spezia 33
  19. Reggiana 33*
  20. Pescara 32*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 36ª Giornata Serie B

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00
Monza-Modena

Ore 21.00
Avellino-Bari

Sabato 25 aprile

Ore 12.30
Catanzaro-Spezia

Ore 15.00
Entella-Padova
Frosinone-Carrarese
Pescara-Juve Stabia
Reggiana-Palermo
Sudtirol-Mantova

Ore 17.15
Venezia-Empoli

Ore 17.30
Cesena-Sampdoria

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