Pohjanpalo segna, il Palermo vince: nulla di nuovo al “Barbera”. Successo col Cesena, ma davanti volano tutte

Il Palermo gioca, Pohjanpalo segna, Inzaghi vince. Una sorta di copia e incolla, dalle parti del “Barbera”, un film già visto e rivisto che consegna ai rosanero l’ennesimo successo di questa stagione. Insomma, giornata ordinaria nel capoluogo siciliano: Ranocchia e compagni danno seguito al pari di Frosinone e battono per 2-0 il Cesena, grazie a una doppietta dell’attaccante, capocannoniere con distacco per via delle sue 23 reti. Unica nota stonata, i risultati di chi sta davanti: vincono praticamente tutte, Venezia, Frosinone e Monza. A tre turni dal termine, il distacco su terzo e secondo posto, in coabitazione, è di quattro punti. Al Palermo – per la promozione diretta – servirebbe vincere sempre e sperare in un clamoroso passo falso di Frosinone e Monza, ipotesi ad oggi – va detto – molto difficile.

Eppure, come ribadito più volte nel corso della stagione, i numeri di Superpippo sono ottimi, anche migliori di stagioni precedenti del Palermo in Serie B in cui i punti erano stati di meno ma la promozione assicurata. Questo a causa del cammino, altrettanto buono, per non dire eccellente, delle tre corazzate davanti. 57 i gol fatti (terzo miglior attacco), 28 quelli subiti (seconda miglior difesa), miglior attaccante del torneo. Al momento, però, è quarto posto, ma il Palermo c’è ed è più vivo che mai.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Venerdì 17 aprile

Ore 20.30

Sampdoria-Monza 0-3

Sabato 18 aprile

Ore 15.00

Bari-Venezia 0-3

Mantova-Avellino 0-2

Modena-Frosinone 1-2

Spezia-Sudtirol 6-1

Ore 17.15

Palermo-Cesena 2-0

Ore 19.30

Juve Stabia-Catanzaro

Domenica 19 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Pescara

Ore 17.15

Padova-Reggiana

Ore 19.30

Empoli-Entella

Classifica Serie B

Venezia 75 Frosinone 72 Monza 72 Palermo 68 Catanzaro 55* Modena 52 Juve Stabia 48* Cesena 44 Avellino 43 Carrarese 42* Sudtirol 40 Mantova 40 Sampdoria 40 Padova 37* Empoli 36* Entella 35* Bari 34 Spezia 33 Reggiana 33* Pescara 32*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 36ª Giornata Serie B

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00

Monza-Modena

Ore 21.00

Avellino-Bari

Sabato 25 aprile

Ore 12.30

Catanzaro-Spezia

Ore 15.00

Entella-Padova

Frosinone-Carrarese

Pescara-Juve Stabia

Reggiana-Palermo

Sudtirol-Mantova

Ore 17.15

Venezia-Empoli

Ore 17.30

Cesena-Sampdoria