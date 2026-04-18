Pohjanpalo segna, il Palermo vince: nulla di nuovo al “Barbera”. Successo col Cesena, ma davanti volano tutte

Il Palermo gioca, Pohjanpalo segna, Inzaghi vince. Una sorta di copia e incolla, dalle parti del “Barbera”, un film già visto e rivisto che consegna ai rosanero l’ennesimo successo di questa stagione. Insomma, giornata ordinaria nel capoluogo siciliano: Ranocchia e compagni danno seguito al pari di Frosinone e battono per 2-0 il Cesena, grazie a una doppietta dell’attaccante, capocannoniere con distacco per via delle sue 23 reti. Unica nota stonata, i risultati di chi sta davanti: vincono praticamente tutte, Venezia, Frosinone e Monza. A tre turni dal termine, il distacco su terzo e secondo posto, in coabitazione, è di quattro punti. Al Palermo – per la promozione diretta – servirebbe vincere sempre e sperare in un clamoroso passo falso di Frosinone e Monza, ipotesi ad oggi – va detto – molto difficile.
Eppure, come ribadito più volte nel corso della stagione, i numeri di Superpippo sono ottimi, anche migliori di stagioni precedenti del Palermo in Serie B in cui i punti erano stati di meno ma la promozione assicurata. Questo a causa del cammino, altrettanto buono, per non dire eccellente, delle tre corazzate davanti. 57 i gol fatti (terzo miglior attacco), 28 quelli subiti (seconda miglior difesa), miglior attaccante del torneo. Al momento, però, è quarto posto, ma il Palermo c’è ed è più vivo che mai.
Risultati 35ª Giornata Serie B
Venerdì 17 aprile
Ore 20.30
Sampdoria-Monza 0-3
Sabato 18 aprile
Ore 15.00
Bari-Venezia 0-3
Mantova-Avellino 0-2
Modena-Frosinone 1-2
Spezia-Sudtirol 6-1
Ore 17.15
Palermo-Cesena 2-0
Ore 19.30
Juve Stabia-Catanzaro
Domenica 19 aprile
Ore 15.00
Carrarese-Pescara
Ore 17.15
Padova-Reggiana
Ore 19.30
Empoli-Entella
Classifica Serie B
- Venezia 75
- Frosinone 72
- Monza 72
- Palermo 68
- Catanzaro 55*
- Modena 52
- Juve Stabia 48*
- Cesena 44
- Avellino 43
- Carrarese 42*
- Sudtirol 40
- Mantova 40
- Sampdoria 40
- Padova 37*
- Empoli 36*
- Entella 35*
- Bari 34
- Spezia 33
- Reggiana 33*
- Pescara 32*
*1 partita in meno
Prossimo turno, 36ª Giornata Serie B
Venerdì 24 aprile
Ore 19.00
Monza-Modena
Ore 21.00
Avellino-Bari
Sabato 25 aprile
Ore 12.30
Catanzaro-Spezia
Ore 15.00
Entella-Padova
Frosinone-Carrarese
Pescara-Juve Stabia
Reggiana-Palermo
Sudtirol-Mantova
Ore 17.15
Venezia-Empoli
Ore 17.30
Cesena-Sampdoria