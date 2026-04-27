Playoff Serie C, Puliservice Volley dominante: le reggine volano in finale!

La Puliservice Reggio Calabria conquista con merito la finalissima del campionato di Serie C Femminile. La serie, sarà contro la Pallavolo Rossano, campionessa di Coppa, che ha battuto Cutro con un nuovo e secco 3-0. Bella sfida al Palagatti. Trascinata da un bel tifo reggino estemporaneo, la formazione amaranto esce vincente contro la combattiva e preparata formazione lametina dell’Arpaia. Termina 1 a 3. Molto bene le amaranto eccezion fatta per un piccolo calo avvenuto nel terzo set con il risultato che sorrideva alle ospiti 8-2.

Prova importante sopperendo all’assenza di una pedina cardine come il centrale Martina Salvatore ben sostituita da Ludmilla Nava. Grande e di carattere la reazione di forza nel quarto set. Questi i parziali: 15-25,20-25,25-21, 15-25. Il 16 maggio a Reggio Calabria, ed il 23 a Rossano, con eventuale gara tre, il 30 maggio le prossime date per l’ambita finalissima.