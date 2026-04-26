Playoff mania a Reggio Calabria! Super regalo di Domotek ai propri clienti: come ottenere un biglietto gratis per la gara decisiva

Se iniziate a sentire caldo e avete anche i brividi lungo la schiena, vi è salita la febbre… dei Playoff! La Domotek Volley Reggio Calabria sta vivendo una stagione da sogno con la Coppa Italia e la Supercoppa Italia di Serie A3 già in bacheca e l’obiettivo di chiudere con il Triplete, aggiungendo ai due trofei anche la promozione. La prima chance è sfumata contro la corazzata Reggio Emilia, sconfitta 4 volte tra le due coppe e lo spareggio promozione, ma non nella decisiva Gara-5 al PalaBigi. I reggini devono passare dai Playoff e lo fanno direttamente dalla semifinale, da miglior testa di serie e con il fattore campo a favore.

Ieri sera è andata in scena Gara-1 contro Acqui Terme, gara che ha visto i ragazzi di mister Polimeni stravincere in trasferta con il punteggio di 0-3. Gara-2 al PalaCalafiore, la sera dell’1 maggio, sarà decisiva per l’accesso alla finale. Serve tutta Reggio Calabria al PalaCalafiore, non c’è festa che tenga. Anzi, se festa sarà, dovrà esserlo al PalaCalafiore!.

E per dare sostegno a capitan Laganà e compagni, l’azienda Domotek Reggio Calabria scende personalmente in campo con un’importante iniziativa. Tutti i clienti che hanno acquistato un impianto fotovoltaico, una pompa di calore, una stufa a pellet o un climatizzatore da Domotek, potranno richiedere un biglietto omaggio per Gara-2.

Domotek rinnova il suo legame con il territorio, i propri clienti che avranno un’opportunità unica di vivere una notte che può passare alla storia e soprattutto, con la squadra amaranto di cui è title sponsor e sulla quale ha puntato fin dagli albori, dalla Serie B, con uno sparuto numero di tifosi, fino a vederla riempire bacheca e palazzetto con 5000 persone al seguito. Complice questa iniziativa, si prevede uno spettacolo assoluto con numeri delle grandi occasioni.

Per avere ulteriori informazioni basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.