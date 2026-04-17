Piloti di volo ENAC: la nuova rotta della comunicazione passa per la PEC obbligatoria

A far data dal 31 marzo 2026, tutti i piloti titolari di una licenza di volo emessa dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunicarlo ufficialmente all’Ente. La disposizione non ammette deroghe e riguarda sia i piloti professionisti che chi pratica il volo per passione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con l’obiettivo di rendere le comunicazioni tra l’Ente e il personale di volo immediate, sicure e prive di costi di spedizione.

La PEC come pilastro del Digital Trust: garanzia e sicurezza legale

L’obbligo introdotto da ENAC riflette una tendenza consolidata nel panorama normativo italiano, dove la PEC rappresenta ormai lo strumento d’elezione per lo scambio di documenti con valore legale. A differenza delle e-mail tradizionali, la posta certificata garantisce l’integrità del messaggio e fornisce una ricevuta di avvenuta consegna opponibile a terzi, equiparando l’invio digitale a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Come sottolineato da Tinexta InfoCert (vedi qui), l’introduzione della PEC privati ha rappresentato un processo che va al di là della semplice sostituzione dei vecchi servizi analogici e ha un impatto sulla vita degli individui in modo significativo. In questo caso, disporre di una casella professionale non serve solo a soddisfare un requisito burocratico, ma permette di costruire un’identità digitale solida, fondamentale per gestire con efficacia scadenze critiche, notifiche di idoneità medica e variazioni normative, ovunque ci si trovi nel mondo durante l’attività operativa.

Chi deve adeguarsi e cosa si rischia

L’obbligo riguarda la totalità dei piloti titolari di una licenza di volo rilasciata dall’ENAC, senza distinzioni tra le categorie (PPL, LAPL, CPL, ATPL o SFCL). Non importa se si vola per lavoro o per diporto: la comunicazione del proprio domicilio digitale è un passo necessario per tutti gli iscritti nei registri del personale di volo. Allo stato attuale, il mancato adempimento entro il termine del 31 marzo 2026 non è punito con sanzioni pecuniarie o sospensioni immediate del titolo, ma – avverte l’ENAC – può comportare forti disagi e difficoltà nel completare le procedure amministrative legate alla licenza. Eleggere la PEC a domicilio digitale ufficiale significa garantire che l’autorità aeronautica possa raggiungerti in modo rapido e con certezza giuridica. Se l’Ente non ha un indirizzo a cui scrivere, il pilota rischia di non ricevere notifiche istituzionali importanti o di andare incontro a rallentamenti burocratici quando dovrà sbrigare pratiche o aggiornamenti relativi ai propri titoli di volo.

Come comunicare la PEC all’ENAC: la procedura corretta

Secondo le istruzioni fornite dall’Ente e diffuse dalle principali associazioni di categoria, per regolarizzare la propria posizione non basta attivare la casella, ma è necessario procedere con una comunicazione formale finalizzata all’aggiornamento del database EMPIC dell’Ente. I piloti devono inviare un messaggio esclusivamente dalla propria PEC personale all’indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it. La comunicazione deve essere precisa per essere processata correttamente e deve includere i seguenti elementi:

Oggetto del messaggio: deve riportare obbligatoriamente la dicitura “Invio propria PEC per aggiornamento database Empic”.

deve riportare obbligatoriamente la dicitura “Invio propria PEC per aggiornamento database Empic”. Contenuto della mail: nel corpo del testo occorre specificare l’indirizzo PEC da registrare, la Direzione Territoriale ENAC di riferimento e il proprio numero di licenza di volo (es. IT.FCL.xxxxxx).

Questa procedura assicura che il pilota sia correttamente inserito nei sistemi digitali dell’autorità aeronautica, eliminando definitivamente il rischio di smarrimenti postali e garantendo una gestione moderna e tempestiva della propria attività di volo.