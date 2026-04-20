Pentedattilo in festa con l’evento promosso da Vespa Club Italian Music

Il 18 Aprile Pentedattilo, borgo misterioso e antico, frazione di Melito Porto Salvo ha preso vita con colori, musica, cocktail, street-food, servizio navette e tutto grazie ad un evento promosso da Vespa Club Italian Music e dal Comitato Madonna di Porto Salvo e dal Comitato Cuore Events Melito in sinergia con il Comune di Melito Porto Salvo. All’evento era presente anche l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale per la Calabria che ha incontrato prima Annunziato Nastasi, Sindaco di Melito Porto Salvo presso il Comune e precisamente nell’aula del Consiglio Comunale a Melito e poi successivamente il fondatore e responsabile del Club Vespa Music Vincenzo Evoli a Pentedattilo presso il grande parcheggio, allestito e trasformato in una grande discoteca, ai piedi del paese delle “cinque dita”.

“Pregevole il volere valorizzare un borgo così bello”

Eliana Carbone nel suo incontro con il Sindaco di Melito di Porto Salvo Annunziato Nastasi ha detto: “è notevole e pregevole il volere valorizzare un borgo così bello e affascinante e con alle spalle una storia antichissima e ripopolarlo soprattutto di giovani con un evento come quello appena organizzato”. A questo punto il Sindaco Annunziato Nastasi ha preso la parola e ha detto: “stasera inizia una settimana intensa per la mia città perché Melito celebrerà la festa della Madonna di Porto Salvo. Stasera c’è il primo evento, ma ogni serata sarà ricca di eventi. A Pentedattilo ci sarà un aperitivo alla scoperta del Borgo. Domani inizieremo con le attività sportive e culturali per arrivare infine al 26 Aprile con l’ultimo spettacolo e nel mentre durante la settimana ci saranno altri spettacoli musicali, giochi per i bambini ed eventi religiosi come la Processione, a cui il popolo melitese tiene tantissimo. In particolare, quest’anno la Processione tornerà alle origini con il passaggio storico alla Fiumara Tabacco dove avverrà lo scambio tra Terrazzani e Marinari”.

“Inoltre-ha poi continuato il Sindaco Annunziato Nastasi- a proposito dell’evento di stasera vi è da dire che Pentedattilo è un borgo dalle caratteristiche peculiari anche a livello geofisico e con una storia importante in cui spicca la strage degli Alberti, una storia di famiglie. Per noi questo Borgo, visitato da tantissime persone è motivo di orgoglio e lo vogliamo sempre di più valorizzare e tenere al centro dell’attenzione”.

Infine, durante la serata, presso il Borgo Vincenzo Evoli fondatore del Vespa Club Italian Music di Reggio Calabria, attiva comunità locale che ha unito ed unisce eventi con lo scooter Piaggio e intrattenimento musicale ha rilasciato questa dichiarazione: “Il nostro intento è diffondere la musica italiana all’interno dei Borghi della nostra Provincia e quindi collaboriamo con le Pro-Loco e le associazioni che chiamiamo ed invitiamo”. L’Avv. Eliana Carbone ha infine così concluso: “Bellissima festa! ma alla fine quando le luci si dissolveranno rimarrà l’anima fragile, antica ed eterna di Pentidattilo”.