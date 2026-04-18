Pallavolo, le ragazze della KaulonMixta campionesse territoriali Under 16

La FIPAV Reggio Calabria celebra la vittoria della KaulonMixta, che conquista il titolo territoriale Under 16 femminile. Le giovani atlete allenate da Ornella Cipolla si sono imposte, nella palestra Comunale Lambrosi di Monasterace, con un netto 3-0 sull’ASD Polisportiva Elio Sozzi (25-19; 25-11; 25-13), confermando il loro valore e chiudendo una stagione straordinaria, impreziosita anche dalla recente promozione in Serie C. Il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria, Mimmo Panuccio, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “dopo la promozione in Serie C arriva un’altra vittoria importantissima per la KaulonMixta. Questo successo rappresenta il frutto di un lavoro attento e costante svolto dalla società, dallo staff tecnico e dalle atlete, che hanno dimostrato impegno, passione e grande qualità sportiva nel corso dell’intera stagione”.

Il Presidente Panuccio ha inoltre rivolto un plauso all’ASD Polisportiva Elio Sozzi per il percorso compiuto e per il livello di competitività espresso durante tutto il campionato, contribuendo alla riuscita di una finale di alto profilo sportivo. Ora lo sguardo si sposta sulla fase finale regionale, dove entrambe le formazioni avranno l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà della Calabria e continuare il proprio percorso di crescita. “Desidero infine rivolgere un sincero in bocca al lupo ad entrambe le società – conclude Panuccio – per la partecipazione alla fase finale regionale, con l’auspicio che possano continuare a rappresentare al meglio il nostro territorio”.