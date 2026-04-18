Palermo, donazione multiorgano al Policlinico: salvate più vite grazie a una donna di 39 anni

Un importante intervento di donazione multiorgano è stato portato a termine presso la Terapia intensiva post operatoria di Neurorianimazione del Policlinico di Palermo, guidata dal professor Antonino Giarratano e coordinata dal professor Santi Maurizio Raineri. A rendere possibile questo gesto di straordinaria generosità è stata una donna di 39 anni, colpita da un tumore encefalico, dalla quale sono stati prelevati cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee.

L’intero percorso è stato seguito e coordinato dal dottor Filippo Vitale, responsabile per le attività di alta specializzazione legate alla donazione e al trapianto di organi, con il supporto di un’équipe multidisciplinare che ha gestito ogni fase, da quella clinica a quella organizzativa e assistenziale. A sottolineare l’importanza del gesto è stata la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari: “desidero esprimere un sentito ringraziamento alla donatrice, che con un altruismo straordinario ha dato una concreta speranza di vita a tante persone in attesa di trapianto”.