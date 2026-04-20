Ormeggi 2026: arrivano conferme per altri autori in occasione del Festival Letterario di Lamezia Terme

Date ufficiali ormai confermate e cioè 28, 29, 30 e 31 maggio 2026. Si ora continua a lavorare alacremente per portare a Lamezia, presso il Chiostro Caffè Letterario, altri autori ospiti della quinta edizione di “Ormeggi – Festival Letterario di Lamezia Terme”.

Psicologa Cruda

La terapia non cancella le ferite, ma crea spazio tra il passato e il presente: cinque secondi per capire se a scegliere sei tu o la tua ferita. Un fidanzato perfetto, una carriera invidiabile, una vita costruita a fare sempre la cosa giusta. Fino a quando una vacanza a Fuerteventura con l’amica del cuore diventa un attacco di panico. Lei, che prende aerei come fossero tram, perde il controllo ogni volta che non ha la situazione in pugno. Stranamente, è Nico — il collega che non sopporta — ad avere un effetto calmante. Ma è la decisione di andare in terapia a cambiare davvero le cose: seduta dopo seduta, impara a guardarsi, ad accettare le proprie vulnerabilità e a fare i conti con un’infanzia che aveva scelto di dimenticare. Mentre il lavoro si fa sempre più pressante e Ludo ricompare come il migliore degli ex possibili.

“L’amore non è un merito. È la base da cui partire, e il posto in cui tornare”. Lei però ha sempre creduto di doversi guadagnare tutto — figuriamoci l’amore incondizionato. Un romanzo sull’amore, l’amicizia e il coraggio di scoprire davvero chi siamo.

Martina Marchiò

Nell’aprile del 2024 – dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 ordito principalmente da Hamas e la reazione armata israeliana – l’autrice di questo libro arriva con Medici Senza Frontiere a Gaza, una terra dilaniata dalla guerra da ormai sei mesi. Un luogo in cui il rumore costante delle esplosioni si fonde con quello delle urla e le pareti che tremano ricordano che non esiste più un posto sicuro dove trovare riparo.

Una storia vera e cruda che ha il sapore della lotta, della sopravvivenza e del coraggio di chi sceglie di essere in prima linea. Uno sguardo reale su uno spaccato di mondo tanto discusso e dibattuto, che prende vita grazie al racconto quotidiano e alle storie di chi, nonostante abbia perso tutto, continua a lottare. Un ascensore emozionale che conduce il lettore in mezzo al conflitto, smuovendo la sua coscienza, ricordandogli l’importanza di alzare la voce, perché qualche volta raccontare e sapere può salvare delle vite.

“La testimonianza di Martina Marchiò in questo libro ha un significato profondo. Perché racconta la storia di una donna che prima ancora di ribellarsi al silenzio ha rischiato la propria vita in una terra dove l’esercito israeliano prende di mira e uccide anche gli operatori umanitari”. (Pablo Trincia)

Flavia Carlini

Lucrezio Fiorenzo Amodio conosce i segreti inconfessabili della Repubblica. Ha venticinque anni quando rifiuta la democrazia: mentre Reggio brucia al grido di “Boia chi molla”, lui si muove tra piazze in rivolta, retrobotteghe di cospiratori e ville di aristocratici. Lì, alcuni uomini decidono le sorti del più grande colpo di Stato mai organizzato in Italia.

È il 1970. Amodio maneggia miccia nera e gelignite. Intorno a lui: ultradestra, servizi segreti, industriali, mafia, massoneria e gli Stati Uniti. Tutti guardano al Principe Borghese — ex Comandante della Decima Mas — come gran burattinaio del golpe.