Occhiuto su Marina Berlusconi: “sarebbe un’opportunità per Forza Italia, non so per lei”

“La candidatura di Marina Berlusconi? Sarei felicissimo ma non credo che accadrà mai. Non ne abbiamo parlato, è un argomento escluso a priori. Sarebbe una grande opportunità per Forza Italia, non so se lo sarebbe anche per lei, perché governare o stare in politica significa stare ogni giorno al centro di mille attenzioni, alcune anche molto ingiuste, che provocano grande sofferenza, come le hanno provocate a suo padre“. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di ‘Un giorno da pecora’, il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia Roberto Occhiuto. “La legge elettorale nuova con il premio di maggioranza secondo me è meglio della legge attuale“, ha osservato Occhiuto nel corso della conversazione.