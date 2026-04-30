Occhiuto: “non mi dimetto da Forza Italia, resto al fianco di Tajani”

“Non mi dimetto da vicesegretario di Forza Italia, rimango fino alla fine insieme a Tajani“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, rispondendo a una domanda sulla solidità del suo ruolo nel corso della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “Senza Tajani non ci sarebbe stata nemmeno Forza Italia, ci avreste scommesso che sarebbe rimasta in piedi dopo la scomparsa di Berlusconi? Marina e Piersilvio lo sanno, poi certo si può sempre far meglio“, ha spiegato Occhiuto.

“In Forza Italia comanda il segretario nazionale che è Tajani, non è un partito dove si comanda“, ha detto rispondendo a una domanda sul tema. “Ancora il nome di Berlusconi ha un suo potere evocativo. La linea la diamo tutti e Tajani fa sintesi“, ha aggiunto. “Il governo è molto saldo. Gli italiani non pensano più al referendum ma alle bollette, al caro energia, a ciò che potrà essere l’effetto della guerra. Sono preoccupato per la crisi energetica in Italia e in Calabria“, ha detto Occhiuto.