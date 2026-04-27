Nuove assunzioni alla Regione Calabria, firma del contratto per due dirigenti: “dopo 16 anni, via ai concorsi pubblici”

Si è tenuta oggi, presso la sede della Giunta regionale, la cerimonia ufficiale di firma dei contratti di assunzione per due nuovi dirigenti della Regione Calabria. Alla presenza dell’assessore al Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano, Antonio Montuoro, della dirigente Generale Marina Petrolo e della dirigente di settore Roberta Cardamone, sono stati firmati i contratti a tempo pieno e indeterminato di Barbara Aversa (Area Amministrativa) e Emerenziana Romeo (Area Tecnica). L’evento segna un momento storico per l’amministrazione regionale, rappresentando il primo concorso pubblico per dirigenti aperto all’esterno bandito dalla Regione dopo quasi vent’anni. L’ultima procedura di questo tipo risaliva al 2005, con assunzioni effettuate nel dicembre 2008.

“Oggi – ha dichiarato l’assessore Antonio Montuoro – celebriamo il coronamento di un percorso di rigenerazione voluto dal Presidente Occhiuto e da questa Giunta. Con il piano assunzionale (Delibera 317/2024), abbiamo riaperto le porte della Regione al merito, interrompendo un blocco che durava dal 2008.” Il concorso, affidato al Formez tramite una specifica convenzione, ha visto una partecipazione numerosa. Per l’Area Amministrativa, infatti, sono stati 391 i candidati. Al termine delle selezioni, 11 soggetti sono risultati idonei, con Barbara Aversa in cima alla graduatoria. Per l’Area Tecnica, invece, sono stati 166 i candidati e la graduatoria finale ha visto 5 idonei, tra cui Emerenziana Romeo, vincitrice del concorso.

L’impegno della Regione Calabria non si ferma qui: il Piano Assunzionale 2026 prevede infatti lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di ulteriori dirigenti. “L’obiettivo – ha concluso Montuoro – è assicurare alla Calabria una burocrazia moderna e capace di affrontare le sfide del futuro”.