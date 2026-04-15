Netanyanu incontra Magyar, scambio di inviti in Ungheria e Israele: “rapporti positivi anche dopo Orban”

“Il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu e il Primo Ministro eletto dell’Ungheria Péter Magyar hanno avuto poco, nella giornata odierna, una calorosa conversazione di presentazione. “Il Primo Ministro eletto dell’Ungheria Magyar ha detto che intende continuare i rapporti stretti tra Ungheria e Israele, e ha anche invitato il Primo Ministro Netanyahu a partecipare alla cerimonia per il 70º anniversario della ‘Rivolta ungherese’“. È quanto si legge in una nota

“Il Primo Ministro Netanyahu ha accolto con favore le sue parole e ha risposto positivamente, invitando il Primo Ministro eletto Magyar a un incontro tra governi a Gerusalemme (G2G).

Il Primo Ministro Netanyahu ha espresso la sua fiducia che i rapporti calorosi avuti con il Primo Ministro uscente Viktor Orbán continueranno anche durante il mandato del Primo Ministro eletto Magyar.

I due hanno concordato che i Ministri degli esteri dei due Paesi si incontreranno presto per discutere la continuità dei rapporti stretti tra Israele e Ungheria“, si legge in conclusione della nota.