Nel Setterosa di pallanuoto c’è un pezzo di Calabria: convocata Cristina Malluzzo della Smile Cosenza

Il Setterosa è pronto a partire per Rotterdam e, questa volta, l’Italia porta con sé anche un pezzo importante di Calabria. Tra le sedici convocate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi per la World Cup 2026 figura infatti Cristina Malluzzo, atleta della Cosenza Pallanuoto e talento cresciuto nella grande famiglia Smile. Una presenza che non è solo sportiva, ma profondamente simbolica: rappresenta il percorso di una giovane che ha saputo trasformare impegno, disciplina e passione in una chiamata azzurra di straordinario valore. Malluzzo, classe e determinazione, è oggi uno dei profili più interessanti del panorama nazionale.

La sua convocazione nella selezione maggiore certifica un percorso di crescita costante e premia anche il lavoro delle realtà che l’hanno sostenuta, formata e accompagnata. Per la Calabria sportiva, e per la comunità Smile, si tratta di un traguardo che testimonia quanto il talento del territorio possa emergere ai massimi livelli quando trova strutture, persone e visione capaci di valorizzarlo.

Accanto a Malluzzo, completano la lista delle sedici atlete Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).

Lo staff tecnico è composto dal ct Maurizio Mirarchi, dall’assistente Marco Manzetti, dalla team manager Elena Gigli, dal preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, dal fisioterapista Giorgio Peresempio, dal videoanalista Manuel Bombelli e dal medico Gianluca Camillieri. Arbitro al seguito sarà Alessia Ferrari.

La Division I della World Cup 2026 prevede una prima fase a gironi: le prime due classificate accederanno alla Final Eight di Sydney (22–26 luglio), passando prima da un secondo raggruppamento che definirà le posizioni dal 1° al 4° posto. Terze e quarte si contenderanno invece l’ultimo pass disponibile. Russia e Cina arrivano dalla Division 2 di Malta, mentre l’Australia è qualificata di diritto come Paese ospitante.

Venerdì 1° maggio – Girone B, prima partita, ore 20:15 Italia – Grecia.

La famiglia Smile ha voluto dedicare un messaggio speciale alla propria atleta: “la convocazione di Cristina Malluzzo è motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità. Vederla indossare la calottina del Setterosa rappresenta la conferma del suo talento e del valore del percorso che ha costruito giorno dopo giorno. Per noi è un’emozione profonda: Cristina porta in nazionale la determinazione, la passione e i valori che guidano il nostro lavoro. Saremo al suo fianco in ogni partita, certi che saprà onorare l’Italia e la nostra terra“.