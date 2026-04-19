Mura Greche nel degrado a Reggio Calabria, la denuncia di una cittadina: “scenario desolante” | FOTO

“Una domenica in Riva allo Stretto assolato pieno di turisti ma l’amministrazione più sgangherata del mondo ci delizia ancora con la sua mediocrità. Le mura greche questa mattina avevano i cancelli aperti ma ahimè lo scenario che appare è desolante e apocalittico. Le mura sono ricoperte da erbacce e le rampe di accesso fruibili anche dai diversamente abili impraticabili. Un altro bel biglietto di visita del comune di Reggio Calabria guidato da chi si ricandida chiedendo fiducia e voti“. E’ quanto afferma in una segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb, una cittadina di Reggio Calabria esasperata, Maria Stella Grassetti.