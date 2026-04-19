Motta San Giovanni, l’Assessore Giusy Vacalebre all’Assemblea Nazionale Giovani Anci

“Partecipare all’Assemblea nazionale di ANCI Giovani, svoltasi il 17 e 18 aprile 2026 a Napoli, ha rappresentato per me un’importante occasione di crescita personale e istituzionale, vissuta con orgoglio in qualità di delegata dal sindaco Giovanni Verduci”. È quanto dichiara Giusy Vacalebre, assessore comunale di Motta San Giovanni. “L’evento ha riunito amministratori provenienti da tutta Italia, offrendo un momento concreto di confronto tra esperienze diverse e realtà territoriali eterogenee. Un’opportunità preziosa per conoscere e condividere buone prassi, con l’obiettivo di favorirne l’applicazione anche sul nostro territorio. Alla due giorni hanno preso parte rappresentanti del Governo, tra cui i Ministri Francesco Lollobrigida, Paolo Zangrillo e Andrea Abodi, insieme a figure istituzionali di rilievo come il sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico”.

“ANCI Giovani si conferma un laboratorio dinamico di idee e proposte, capace di mettere in rete energie, competenze e visioni – aggiunge l’assessore di Motta San Giovanni – Amministratori connessi, consapevoli e preparati: è questa l’immagine più forte che porto con me. Una rete viva, capace di ascoltare, innovare e agire. Perché siamo il front office della Repubblica, il primo punto di contatto tra istituzioni e cittadini, chiamati ogni giorno a dare risposte concrete. Essere amministratori oggi significa essere protagonisti del presente, con la responsabilità di costruire percorsi credibili per le nuove generazioni. Torno da questa esperienza con ancora più determinazione, consapevole che confronto, collaborazione e condivisione siano strumenti fondamentali per costruire politiche efficaci e vicine ai cittadini”.

“Un ringraziamento al Sindaco Giovanni Verduci – conclude Giusy Vacalebre – per la fiducia accordatami e per avermi dato l’opportunità di rappresentare il nostro territorio. Amministrare significa esserci, ascoltare e agire. Ogni giorno, dalla parte dei cittadini”.