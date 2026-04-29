Minori sui social, arriva la verifica dell’età: Generazione AI al “Familiari” di Melito per sensibilizzare sulla dipendenza digitale

Un approfondito confronto sull’intelligenza artificiale, gli strumenti per la didattica, la cybersicurezza e le professioni del futuro ha avuto luogo nell’ambito della tappa di “Generazione AI” presso l’IIS “Familiari” di Melito Porto Salvo. L’incontro si inserisce nel tour promosso dall’associazione TGWEB AI in collaborazione con SIED e ha affrontato anche temi cruciali come la verifica dell’età per l’accesso ai social e la lotta alla dipendenza digitale. L’intelligenza artificiale è stata trattata sotto due prospettive fondamentali: come strumento per la didattica e come fattore in grado di modificare comportamenti e responsabilità. La vicaria del dirigente, prof.ssa Maria Mantuano, ha aperto l’incontro, sostituendo il dirigente scolastico Prof. Avv. Vincenzo Zappia, impegnato in un’esperienza di Jobs shadowing in Cina con il Progetto Erasmus+. La prof.ssa Mantuano ha sottolineato il valore di iniziative che collegano formazione, innovazione e consapevolezza in un contesto di trasformazione continua.

L’incontro ha avuto un’importanza particolare, dato che l’Istituto è già protagonista di progetti finanziati con fondi PNRR, con studenti e docenti impegnati in esperienze formative a livello nazionale e internazionale. Gli studenti Basilio Catrini, Stefano Neri, Vanessa Romeo e Giorgia Scopelliti, accompagnati dalla prof.ssa Francesca Iofrida, hanno partecipato al summit NextGenAI di Milano (31 gennaio – 3 febbraio 2025), mentre Giuseppe Curatola, Marisa Surace e Agnese Zaccuri, accompagnati dalla prof.ssa Mantuano, hanno preso parte al Next Gen AI di Napoli (8 – 13 ottobre 2025), esperienze che hanno arricchito le loro competenze nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

L’ing. Alessandro Gatto, AI Specialist, ha illustrato il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, mostrando gli strumenti a supporto dello studio, come NotebookLM per l’organizzazione dei contenuti e la generazione di quiz, e modelli come Claude. Ha anche evidenziato i rischi di un uso non consapevole di queste tecnologie. L’ing. Beniamino Azzarà, CEO di SIED, ha ampliato la riflessione collegando l’AI alle professioni del futuro e al tema della cybersicurezza, evidenziando come l’evoluzione tecnologica comporti nuove vulnerabilità, necessitando di competenze avanzate per operare in sicurezza.

L’avv. Riccardo Tripepi, presidente di TGWEB AI, ha discusso il legame tra algoritmi, social network e comportamento degli utenti. Ha spiegato come gli algoritmi influenzino le scelte e il tempo trascorso online, contribuendo a forme di dipendenza digitale. Il confronto ha toccato anche il tema della verifica dell’età sui social, con il riferimento a una nuova app europea progettata per combattere la dipendenza digitale. L’incontro ha fornito agli studenti non solo strumenti operativi, ma anche una visione più ampia dell’intelligenza artificiale come fenomeno che impatta sulla formazione, il lavoro e i diritti. Un’occasione per confermare il ruolo della scuola come spazio di confronto consapevole tra innovazione e responsabilità.