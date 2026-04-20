Milazzo, si è insediato il nuovo comandante della Polizia Locale

Si è insediato questa mattina a palazzo dell’Aquila il nuovo comandante della Polizia Locale di Milazzo, Salvatore Campagna, che ha assunto ufficialmente l’incarico a seguito del completamento dell’iter concorsuale bandito da Palazzo dell’Aquila. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta questa mattina presso il Municipio, alla presenza delle autorità cittadine, segnando il subentro a Giacomo Villari, che conclude il proprio servizio a Milazzo dopo quasi tre anni. Campagna, 51 anni, porta con sé una consolidata esperienza maturata in diversi enti del comprensorio tirrenico e della riviera jonica. Nel suo percorso professionale anche l’incarico di sindaco del Comune di Condrò, esperienza che ha contribuito a rafforzarne le competenze amministrative e gestionali.

Con questa nomina, l’Amministrazione comunale intende imprimere un deciso impulso al potenziamento del settore della Polizia Locale, considerato strategico per il presidio del territorio, la sicurezza urbana e il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. In un contesto urbano che richiede una sempre maggiore attenzione alla regolamentazione della circolazione e alla gestione dei flussi veicolari, il ruolo del Corpo diventa centrale per garantire ordine, legalità e vivibilità.

Al nuovo comandante spetterà il compito di riorganizzare il servizio

“Sono orgoglioso di assumere questo incarico e di poter mettere la mia esperienza al servizio della comunità – ha dichiarato il comandante Salvatore Campagna –. Sono contento di essere a Milazzo, una città dinamica e con grandi potenzialità. Lavorerò con impegno e spirito di collaborazione per rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio, migliorare l’organizzazione del Corpo e rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini”. Al nuovo comandante spetterà il compito di riorganizzare il servizio, potenziare il controllo delle strade e assicurare una presenza costante degli agenti nelle aree più sensibili, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di disordine e garantire il rispetto delle regole.