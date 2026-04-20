Messina, vittoria del Nursind: “buoni pasto obbligatori per gli infermieri che lavorano più di sei ore”

“Nuova vittoria in tribunale che sancisce ancora una volta un principio sacrosanto per gli infermieri: per ogni turno di lavoro superiore alle 6 ore gli operatori sanitari hanno diritto al buono pasto. La vertenza ha coinvolto l’Asp di Messina. Il giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Claudia Giovanna Bisignano ha condannato l’azienda a risarcire oltre mille buoni pasti per una serie di periodi lavorativi iniziati sin dal 2016, per un totale di circa 7 mila euro”, lo scrive in una nota il Nursind di Messina.

“Ad assistere l’infermiere sono stati gli avvocati Salvatore Lincoln e Francesca Ferro. Ancora una volta è emerso che il contratto del comparto sanità il lavoratore dia diritto alla consumazione del pasto ogni qual volta la prestazione di lavoro eccede le sei ore”, conclude la nota.