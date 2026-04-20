Messina, torna la City Nature Challenge 2026

La cittadinanza, gli appassionati di natura e gli organi di stampa sono invitati alla conferenza di presentazione dell’edizione 2026 della City Nature Challenge, che si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 17:30 a Massa San Nicola, presso la sede dell’Associazione Borgo San Nicola. Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli delle giornate di mobilitazione civica dedicate alla mappatura della flora e della fauna locale, un’iniziativa che unisce scienza partecipata ed educazione ambientale.

Il progetto, coordinato a livello nazionale dal CESAB (Centro Ricerche in Scienze Ambientali e Biotecnologie), è promosso localmente da AssoCEA Messina APS (Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina APS Prof. Francesco Furnari). L’obiettivo è realizzare una serie di “Bioblitz” per esplorare la Biodiversità e la Rete Natura 2000 sul territorio, utilizzando l’applicazione gratuita iNATURALIST. L’area di “sfida” abbraccerà la ZPS di Messina, il Bosco di Santo Pietro, la Sughereta di Niscemi e la Piana di Gela.

Evento

L’evento prevede la coorganizzazione e il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui la Città di Messina, la Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA, il Dipartimento CHIBIOFARAM di UniME, il CUTGANA e ARPA Sicilia Laboratorio InFEA. Un’ampia rete di partner supporterà le attività sul campo: CAI Messina, Camminare i Peloritani, Cooperativa di Comunità Casali Peloritani – Museo del Grano di San Filippo, Villa Labruto, il Ramarro OdV, Slow Food Niscemi – Terre del Maroglio, GELOI Wetland, CEA Niscemi OdV, Lipu Niscemi, Lipu Messina, Associazione Borgo San Nicola, con la collaborazione tecnica del Mu.Ma. di Milazzo.

Il Programma dei Bioblitz (24 – 27 aprile 2026)

Le attività si svolgeranno nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 aprile 2026 secondo il seguente calendario*:

Venerdì 24 aprile 2026, ore 9:00: Bioblitz nel Bosco di Santo Pietro con il Ramarro.

Bioblitz nel Bosco di Santo Pietro con il Ramarro. Venerdì 24 aprile 2026, ore 15:00: Bioblitz nella Piana di Gela con CEA Niscemi OdV e Lipu Niscemi.

Bioblitz nella Piana di Gela con CEA Niscemi OdV e Lipu Niscemi. Sabato 25 aprile 2026, ore 9:00: Bioblitz a Villa Labruto con CAI Messina e Camminare i Peloritani.

Bioblitz a Villa Labruto con CAI Messina e Camminare i Peloritani. Sabato 25 aprile 2026, ore 15:00: Bioblitz a San Filippo Superiore con Cooperativa di Comunità Casali Peloritani – Museo del Grano di San Filippo.

Bioblitz a San Filippo Superiore con Cooperativa di Comunità Casali Peloritani – Museo del Grano di San Filippo. Domenica 26 aprile 2026, ore 10:00: Bioblitz al Parco Aldo Moro.

Bioblitz al Parco Aldo Moro. Domenica 26 aprile 2026, ore 15:00: Bioblitz a Massa San Nicola con Associazione Borgo San Nicola.

Bioblitz a Massa San Nicola con Associazione Borgo San Nicola. Lunedì 27 aprile 2026, ore 9:00: Bioblitz sulla Dorsale dei Peloritani con AssoCEA Messina APS, in occasione di “10,100,1000 Rapaci sul Tuo Orizzonte – La Magia dello Stretto di Messina” dedicato ad Ettore Lombardo.

Bioblitz sulla Dorsale dei Peloritani con AssoCEA Messina APS, in occasione di “10,100,1000 Rapaci sul Tuo Orizzonte – La Magia dello Stretto di Messina” dedicato ad Ettore Lombardo. Lunedì 27 aprile 2026, ore 15:00: Bioblitz sui Laghi di Ganzirri con Lipu Messina.

Tutti i partecipanti sono invitati a scaricare e registrarsi sull’App iNATURALIST prima degli eventi per poter contribuire attivamente alle osservazioni naturalistiche.

Link al Progetto: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2026-messina-cluster-biodiversita-italia.