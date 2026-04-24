Messina, si è svolta l’assemblea annuale degli iscritti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Si è svolta con ampia partecipazione presso la sede Opi Messina di Palazzo Visconti, l’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, un importante momento di confronto, condivisione e crescita per tutta la comunità professionale infermieristica. Particolare attenzione è stata dedicata ai neo iscritti presenti, ai quali è stato illustrato il ruolo dell’Ordine, le sue funzioni istituzionali e il valore che esso rappresenta per la tutela della professione e dei cittadini. Durante l’incontro sono stati spiegati il funzionamento dell’ente, le attività svolte quotidianamente e l’importanza del bilancio, con un focus chiaro e trasparente su come vengono impiegate le risorse economiche a beneficio degli iscritti e della categoria.

Presentate le principali iniziative realizzate nell’ultimo anno

Nel corso dell’assemblea sono state inoltre presentate le principali iniziative realizzate nell’ultimo anno, tra cui i progressi compiuti relativamente alla sede dell’Ordine: “la casa di tutti gli infermieri” punto di riferimento fondamentale per i professionisti iscritti. Ampio spazio è stato riservato anche al processo di digitalizzazione dei servizi, attualmente in fase di completamento, che consentirà una gestione sempre più efficiente, moderna e accessibile delle pratiche e delle comunicazioni con gli iscritti. Un messaggio forte è stato rivolto dal Presidente Antonino Trino soprattutto ai nuovi colleghi: partecipare attivamente alla vita dell’OPI, consultare regolarmente il sito istituzionale, restare connessi e contribuire con idee, proposte e presenza concreta alla crescita dell’Ordine.

Il gruppo dirigente composto dal Presidente Trino e da Santino Barbaro, Carmelo Giovanni Caminiti e Salvatore Finocchio ha inoltre ribadito la propria piena disponibilità ad accogliere gli iscritti e a riceverli per ogni necessità professionale, amministrativa o informativa.

A conclusione dell’incontro, il Tesoriere Barbaro ha illustrato nel dettaglio sia il bilancio consuntivo sia il bilancio preventivo, entrambi approvati all’unanimità dall’assemblea, a conferma della condivisione e della fiducia nel lavoro svolto. L’assemblea si è confermata un’occasione preziosa di partecipazione democratica e di rafforzamento del senso di appartenenza alla professione infermieristica.