Messina: si conclude “NEETworkME – Storie di Successo”, nasce una rete di opportunità per i giovani del territorio

Si è concluso a Messina, negli spazi del Mercato Muricello, il percorso di “NEETworkME – Storie di Successo”, progetto avviato dal Comune di Messina, in qualità di soggetto capofila, insieme ai 16 Comuni partner (Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza D’Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Montagnareale, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea e Taormina), e realizzato in collaborazione con partner pubblici e privati per l’individuazione e il finanziamento di start-up giovanili, con l’obiettivo di promuovere orientamento, formazione e accompagnamento dei giovani verso percorsi imprenditoriali e di inserimento nel mondo del lavoro.

Rete territoriale stabile

La giornata finale ha rappresentato non solo il momento conclusivo delle attività, ma anche l’avvio operativo di una rete territoriale stabile di punti informativi e servizi dedicati ai giovani della provincia. Il progetto lascia infatti in eredità un sistema diffuso di presidi e servizi che continueranno a operare sul territorio. In un’ottica di continuità, il Comune di Messina garantirà la prosecuzione delle attività attraverso i punti di riferimento già attivi, tra cui Palazzo Zanca e lo YoungME Point di Piazza Cairoli. La rete così strutturata si configura come un presidio permanente di orientamento e supporto, pensato per accompagnare in modo continuativo le nuove generazioni nei percorsi di crescita personale e professionale.

Pitch Session “Dall’Idea al Business”

Il momento centrale della giornata è stata la Pitch Session “Dall’Idea al Business”, alla presenza di stakeholder provenienti dal mondo accademico, produttivo e del terzo settore, tra cui Università di Messina, Camera di Commercio, Sicindustria Giovani, Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, insieme ai partner di progetto. I giovani partecipanti hanno presentato i risultati del percorso formativo attraverso idee imprenditoriali concrete, sviluppate nel corso dei mesi e orientate all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

“Visioni per il futuro di Messina”

Tra i progetti presentati: “Visioni per il futuro di Messina” di Lorenza Arena, un contributo di visione strategica sullo sviluppo della città e sulle opportunità per le nuove generazioni. “Mapp.hits” di Giulia Bertani, collegata in videoconferenza dalla Polonia, un progetto digitale dedicato alla mappatura intelligente del territorio e alla promozione delle risorse locali. “Kinesiotrack” di Davide Crinò, incentrato su benessere e movimento, con soluzioni innovative per il monitoraggio e il miglioramento delle performance fisiche. “Beach Delivery” di Gabriele Deodato e Davide Mamone, un servizio pensato per l’estate e il turismo costiero, volto a semplificare la logistica e migliorare l’esperienza dei fruitori delle spiagge. “FORENSAI” di Jacopo Doddis, progetto di intelligenza artificiale applicata all’ambito forense e all’analisi dei dati, con forte taglio innovativo e tecnologico.

“OpenFis” di Adriano Wanderlingh, un’iniziativa dedicata alla didattica STEM e agli strumenti formativi digitali, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento più accessibile e interattivo. Le proposte hanno suscitato interesse e un confronto diretto con gli stakeholder presenti, che hanno approfondito con i giovani i possibili sviluppi e le prospettive di crescita dei progetti.

La seconda parte della giornata, “Youth Sound & Vision”, ha visto l’intervento dell’Associazione Crescendo, che ha curato il momento musicale, valorizzando il ruolo dell’associazionismo giovanile nel tessuto culturale locale. A seguire, il networking aperitivo ha favorito un momento di dialogo informale tra giovani, partner e rappresentanti delle realtà coinvolte, rafforzando le relazioni costruite durante il percorso e aprendo nuove prospettive di collaborazione.

L’evento ha segnato la chiusura formale di un percorso progettuale che prosegue attraverso una rete territoriale già attiva e strutturata. NEETworkME – Storie di Successo lascia così in eredità un sistema stabile di opportunità, strumenti e presidi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di consolidare nel tempo un ecosistema locale capace di favorire crescita, innovazione e sviluppo delle competenze.