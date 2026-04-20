Messina, serata solidale nel villaggio di Larderia: grande partecipazione per l’incontro con don Terenzio

Si è svolta presso i locali del Circolo Polaris di Larderia Inferiore a Messina una serata a scopo umanitario che ha visto come ospite il missionario Don Terenzio Pastore, impegnato da anni in progetti di solidarietà internazionale. L’incontro ha registrato una significativa partecipazione da parte della comunità, sensibile ai temi della cooperazione e del sostegno alle popolazioni più fragili. Durante la serata, il missionario ha condiviso testimonianze dirette della sua esperienza sul campo, raccontando le difficoltà ma anche i risultati concreti raggiunti grazie all’aiuto dei volontari e dei sostenitori.

“Grazie per questo momento di fratellanza e condivisione. Il deserto del nostro cuore fiorisce quando ci prendiamo cura degli altri. Se rendiamo la nostra vita una goccia d’acqua, facciamo germogliare il bene intorno a noi, in famiglia, nei luoghi di lavoro, tra i nostri amici, nella società“, ha dichiarato durante l’intervento Don Terenzio, suscitando forte coinvolgimento tra i presenti.

Il Circolo Polaris desidera “ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata e rinnova il proprio impegno a promuovere attività a favore della solidarietà”.