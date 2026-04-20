Messina, Scurria: “Basiluca ha copiato il nostro programma”

“Forse Basiluca pensa che i messinesi abbiano l’anello al naso, snocciola numeri senza contraddittorio, ma basta uscire dal palazzo per capire che un miliardo e trecento milioni avrebbe potuto veramente cambiare una città che purtroppo ha solo perso troppe occasioni e tante risorse”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria in replica a quanto dichiarato da Federico Basile. “Fa sorridere inoltre che Basiluca faccia finta di non sapere nulla del nostro programma che ha sistematicamente copiato, in malo modo, cominciando improvvisamente a parlare di decentramento, città metropolitana e futuro di Messina come se non avesse amministrato per otto anni. Anticipo a Basile – conclude Scurria – che la caccia al tesoro è già iniziata dai 330 milioni propagandati per la prima circoscrizione”.

Basile replica ancora a Scurria

“A Scurria dico soltanto una cosa: siamo come sempre pronti al confronto, a partire dalla Prima Circoscrizione, per illustrare ancora una volta tutti gli interventi realizzati. Così come stiamo facendo nelle altre municipalità, con dati, progetti e risultati concreti già sotto gli occhi della città. Anzi, ci segua se vuole: potrà ascoltare direttamente ciò che abbiamo fatto e confrontarci municipalità per municipalità”, rimarca Basile.