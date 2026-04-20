Messina riabbraccia la Cittadella fieristica: il presidente Rizzo a StrettoWeb annuncia la data dell’apertura

La data fissata è quella del 21 giugno, in coincidenza con l’inizio dell’estate, quando la Cittadella Fieristica di Messina dovrebbe tornare a essere accessibile ai cittadini. A confermare l’imminente apertura è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Ciccio Rizzo, ai microfoni di StrettoWeb. “Gli interventi sono ormai conclusi e le operazioni di collaudo sono nelle fasi finali, probabile la data chiave il 21 giugno”, spiega Rizzo. “La cura delle aree verdi sarà affidata al Comune, mentre l’Autorità Portuale manterrà la gestione di illuminazione e sistemi di videosorveglianza“, evidenzia Rizzo.

Investimento

La Cittadella Fieristica, affacciata sullo Stretto, è pronta a tornare fruibile dopo anni di attese, lavori e trasformazioni, restituendosi alla città in una veste completamente rinnovata. L’Autorità di sistema ha investito oltre cinque milioni di euro in questo parco attrezzato. Ci sono gli spazi per camminare, aree in cui fare fitness e quelle per i bambini con giochi inclusivi ma anche un campo da basket.